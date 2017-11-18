شاهد.. لحظة وصول سعد الحريري إلى باريس
صحيفة المرصد:وصل رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري صباح اليوم السبت إلى مطار لو بورجيه في باريس برفقة زوجته وذلك في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي.
هذا ومن المقرر أن يلتقي الحريري، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، ليبحث معه الأزمة السياسية في لبنان.
وكان تلفزيون المستقبل أكد، بأن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري غادر الرياض فجر السبت، متوجها إلى فرنسا,وفقاً لـ”العربية”.
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ظهر السبت (11,00 ت غ) رئيس الوزراء اللبناني المستقيل في قصر الإليزيه، كما أعلن مكتب ماكرون الجمعة.
وقال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل في تغريدة على حسابه على “تويتر” إن “ادعاء أني محتجز في السعودية أكذوبة.. أنا في طريقي إلى المطار”.
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التعليقات
هناك عاصمتان عربيتان وحزبين من الشياطين الارهابيين ومعهم مجاميعهم من العصابات والدول الارهابية التي ترعاهم.هذه الدول هي قطر ولبنان.قطرتحت الحكم والحزب الأخواني التركي ولبنان تحت الحكم والحزب الايراني.
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صوره من غير تحيه،،،،،،،الى وزير خارجية ألمانيا ،،،،،،،🕴
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34 //// الخيانة والغدر منذ طفولتهم يحدثونا بلسان معسول و في ذات الوقت يحبكون المكائد ضدنا بالخفاء
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31 ///// ماهي غريبة عليكم فأنتم أحفاد أبرهة وساسان وهرمز
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وهذا الكلام سيحمله الحريري معه الى الساسة والقادة الفرنسيين الذي سيقابلهم أو قابلهم اليوم ومن بعدهم سيصرح به في قلب بيروت العاصمة اللبنانية ليطرق به مسامع حزب الشيطان عندما يزورها يوم الاربعاء القادم.
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ليعلم احفاد مايا خليفه وحزب اللات ***
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خلاص عرفتم انه ليس محجوز وصلت الرسالة للافاكين أتباع ولاية السفيه المجوسية
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لكن حكومتنا الرشيدة أوصلت رسالتها للجانب اللبناني ممثلة برئيسه الدمية التي يتلاعب بها حزب الشيطان الايراني ويشكله كالعجينة كيف يشاء أن سياساته المنحازة مع هذا الحزب ومن يقف خلفه مرفوضة من قبل المملكة.
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27 /// بنت الوطن وش عرفك يابنت للعلوم هذي يزينك سااااكته يادلوووووعه .. ياحليلك ياصغيرونه
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عودة الحريري وسفره لفرنسا يؤكد ماسبق وأن أعلنته حكومتنا الرشيدة رعاها الله من أن الحريري يتمتع بكامل حريته وتنقلاته واتصالاته داخل المملكة وليس كما سعى الاعلام المعادي لها للترويج خلاف وعكس ذلك تمامآ.
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عياله معه
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الحريري وقف موقف الرجال مع السعودية ضد حكومة بلاده لم ينكر معروف السعودية مثل البنانيين عملاء طهران
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الاهم ان تستعجل العاصفه بعصف حزب الخميني
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اعتقد الكلام الطيب لا ينفع مع هؤلاء الانجاس والحريري كانت استقالته خطوه بالاتجاه الصحيح وعلى السعوديه وقف المساعدات والدعم الى لبنان وسحب كل الإيداعات بالبنوك اللبنانيه
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يكفي اسم المملكه العربيه السعوديه وعلمها الذي يرفع اسم الله اما انت ياقذر روح لاسيادك الفرس يدوسون على راسك ورأس ابوك ؟؟
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وينك ياحسن الشيطان شوف واسمع هكذا يتم استقبال الشجعان والابطال وليس الذين يبيعون شرفهم وشعبهم وغيرتهم الى الفارسي النجس امثالك ها حسوني شفت شلون الحريري حر وبكيفه يتحرك مو مثلك تحركك ايران ؟؟؟؟
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😂😂😂😂😂😂 بعض التعليقات تجيب الهم وش دخلنا بزوجته وعياله ونسبهم ودرسوا والا عنهم ما درسوا
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ماذا تتوقعون من الذي يبيع عرضه وشرفه لللمجوسي وماذا تتوقعون من شخص حقير يريد ان يصبح ايران جزء من ايران وماذا تتوقعون من شخص جبان يتباهى بأن كل تسليحه وتمويله وراتب حزبه من ايران .ياللعار عليك ياحسن
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تابع . زوجته من بيت العظم السوريه التي لجأت للمملكه في الخمسينات وحصلوا على الجنسيه السعوديه وولدت زوجته في المملكه كسعوديه . عائلة العظم من العوايل العريقه في سوريا .
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يعني لبنان مازال مقاطعه ومحمي من فرنساء
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لا تستعجلون بعد قليل تسمعون إعلام حزب الله كيف يعلق ضد زيارة الحريري الى فرنسا ويقولون هذا اتفاق بين السعوديه وفرنسا
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تصحيح خطاء املائي .... طول عمرهم
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ت ٣ عياله في مدارس نجد التي يملكها في الرياض . للمعلوميه اولاد سعد جوال عمرهم يسكنون في المملكه ولم يقيموا قط في لبنان وولده الكبير تخرج العام الماضي من مدارس نجد وهو يدرس في امريكا . يتبع
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هذا الاستقبال والتكريم اكبر رد على كلام حسن الشيطان ووزير خارجية لبنان ورئيس لبنان بس بعد لحظات تسمعون إعلام حزب الشيطان واعلام ايران بأن أطفال سعد الحريري محجوزين بالسعوديه وبأقامه جبرية ؟
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ان لم يلجم الحريري مرتزقة الرافضه والمرتزقة احفاد مايا خليفة ولا نعلمه كيف الشغل ونرحل 350 الف لبناني فورا ونعلمكم الرد
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اللهم جنب الامه الاسلاميه شر الفتن ماضهر منها وما بطن الله يعز حكومتنا هاهي تثبت للعالم الاكاذيب التي صدعت بروسنا باحتجازالحريري الان وبعد وصوله الى باريس اعتقد واجب عليهم ان يخرسو اعلامهم الرخيص
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خلنا نشوف حسن نصر اللات وذنبه عون وش بيقولون ؟؟؟؟؟؟؟ هل بيتجرؤن ويقولون محتجز في فرنسا بعد ؟؟؟
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نفسي اشوف وجه عون وهو قامط هاذي السعودية يلي متعرفها تعطي الجهال دروس وبنفس لغتهم تترجمها لاتلعب مع الرأس اذا كان راسك فية عمليات ورتجاج
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هذا ومن المقرر أن يلتقي الحريري بالوزير هاني مشنوق اللي وصل فرنسا قبل الحريري في ساعات 🕧
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عياله وين
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طلب الى الجميع ,كل من عنده أحذيه قديمه خاصة المخصصه للمراحيض أرسلوها لقبح نصرالشيطان وأعضاء حزبه والاصلع الضابط المتقاعد حليفه وباسيل وناسيل ,مع برميل مياه مجارى ليبلعوها على الريق مع كل كلامهم الخائن
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لبنان محتل من الشيعه ****.
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