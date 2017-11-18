شاهد.. لحظة وصول سعد الحريري إلى باريس

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صحيفة المرصد:وصل رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري صباح اليوم السبت إلى مطار لو بورجيه في باريس برفقة زوجته وذلك في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الحريري، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، ليبحث معه الأزمة السياسية في لبنان.

وكان تلفزيون المستقبل أكد، بأن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري غادر الرياض فجر السبت، متوجها إلى فرنسا,وفقاً لـ”العربية”.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ظهر السبت (11,00 ت غ) رئيس الوزراء اللبناني المستقيل في قصر الإليزيه، كما أعلن مكتب ماكرون الجمعة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل في تغريدة على حسابه على “تويتر” إن “ادعاء أني محتجز في السعودية أكذوبة.. أنا في طريقي إلى المطار”.

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