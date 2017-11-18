هل تنبأت بوقوع زلزال؟.. شاهد: القرود تقطع طريق «مكة – المدينة»

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صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أعداد كبيرة من القردة تقوم بقطع طريق “المدينة المنورة – مكة المكرمة”.

وأوضح المقطع الذي تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من قرود “البابون”، وهي تقطع الطريق أمام المركبات، حيث يبدو أن اعتدال درجات الحرارة في الوقت الحالي جعلها تتواجد في هذه المنطقة على وجه التحديد.

من جهته علق المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، على حركة القرود الكثيفة على الطريق؛ نافيا أن يكون ذلك بسبب تنبؤها بوقوع هزات أرضية، لافتاً إلى أن الحيوانات تستشعر الهزات قبل وقوعها بثوانٍ معدودة فقط.

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