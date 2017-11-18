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هل تنبأت بوقوع زلزال؟.. شاهد: القرود تقطع طريق «مكة – المدينة»
صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أعداد كبيرة من القردة تقوم بقطع طريق “المدينة المنورة – مكة المكرمة”.
وأوضح المقطع الذي تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من قرود “البابون”، وهي تقطع الطريق أمام المركبات، حيث يبدو أن اعتدال درجات الحرارة في الوقت الحالي جعلها تتواجد في هذه المنطقة على وجه التحديد.
من جهته علق المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، على حركة القرود الكثيفة على الطريق؛ نافيا أن يكون ذلك بسبب تنبؤها بوقوع هزات أرضية، لافتاً إلى أن الحيوانات تستشعر الهزات قبل وقوعها بثوانٍ معدودة فقط.
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التعليقات
63 - سيف الاسلام2017-11-18 14:58:43
قلم الحقيقة انت ***
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( عدد التعليقات 30,876 )62 - قلم الحقيقه
كل هالسنين هؤلاء الأخونجية من قطيع الأخوان مع عوائلهم يتناسلون ويتكاثرون في الكهوف والجبال والضلعان السود في بلادنا يتخشخشون ويتدسدسون ولاأحد علم أو أو تعرض لهم بسوء.فجأة بعد سجن دعاتهم خرجو وهربو.
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61 - loving liberal2017-11-18 14:53:43
ممالاشك ان الاخونج هم المذكورين في الايه باانهم اشدكفاربني ادم وفيه دلايل على خداعهم بتخفي بسم الدين حتى لاينفضح امرهم يخادعون باللحى والمساويك واتهليل وهم غزاه منتهكة حقوق مرتزقه اذا تولوامايرحمون
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( عدد التعليقات 30,876 )60 - قلم الحقيقه
كل هالسنين هؤلاء الأخونجية من قطيع الأخوان مع عوائلهم يتناسلون ويتكاثرون في الكهوف والجبال والضلعان السود في بلادنا يتخشخشون ويتدسدسون ولاأحد علم أو أو تعرض لهم بسوء.فجأة بعد سجن دعاتهم خرجو وهربو.
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59 - هنطش2017-11-18 14:39:21
العالم الله أن عندهم اجتماع قرودي على مستوى المنطقه
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( عدد التعليقات 30,876 )58 - قلم الحقيقه
لذلك هذا القطيع الأخونجي الصحونجي من الأخوان يفتقد لكباردعاته من قادته الذين قبض عليهم وسجنو وتم ايداعهم الأقفاص الحديدية.من هنا كما تلاحظون وتشاهدون جماعاتهم متفرقة متشتته منهم واحد نافق داعسته سيارة
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57 - عبود أبو الزنود2017-11-18 14:38:55
حسب دكتور أستاذ في أحد الجامعات السعودية ومعروف بتوقعاته التي تتحقق بأن زلزال كبير سيحدث قريبا وستكون نتائجه كارثية ... والله أعلم
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56 -2017-11-18 14:30:45
لو تلاحظون واحدة من القرود متخنبقة بعد عبور الطريق وقفت تحت الشبك ترضع اطفالها وهي مستعجلة
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55 - عبيد2017-11-18 14:28:20
الجهل يارحااال عند امك بخربلاء والنجف المستنقع ياخمير اليهود وكلابهم
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( عدد التعليقات 30,876 )54 - قلم الحقيقه
يقال أن هذه القرود الأخونجية الصحونجية الأخوانية لديها هجرة شتوية سنوية نحو اليمن تسمى الشديد والهجيج خاصة بعد أن توارد الى مسامعهم أن كبار قادتهم من دعاتهم تم القبض عليهم وهم في الأقفاص الحديدية هههه
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53 - القبطان سلفر2017-11-18 14:27:43
عدم الرافة بالحيوان ما سببها هل التربية ؟؟ لكن الاباء والامهات متربين على الدين والدين يحث على الرافة والرفق بالحيوان اذن اين الخلل وفي من ؟؟؟ !!! ولماذا الغرب الغير مسلم يحترم الحيوان ولدينا لا ؟؟؟ !
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52 -2017-11-18 14:26:57
قلم التقية ما نشوفك تعلق على جماعة حسن نصر الشيطان
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51 - راجع قدام2017-11-18 14:26:28
هؤلاء القرود ذاهبين للترحيب بأطفالهم ونسائهم وليست هجرة جماعية
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50 - القبطان سلفر2017-11-18 14:25:49
سبحان الله في الغرب يتوقف الطريق باكمله من اجل بطة تقطع الشارع وعندنا يزيدون سرعتهم امام قطيع من القرود . كلامي ليس تجميد للغرب بقدر ما اهو اعطاء كل ذي حقه ومدح الايجابيات وذم السلبيات باي مجتمع
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49 - عبيد2017-11-18 14:24:48
يمكن ***بينهم ياقلم الحقيقة
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( عدد التعليقات 14,341 )48 - العنيد
والله نوعية الرخاله ... وقلم الخنبقه ..نوعيةليبرالية منحطة لا تجادل الا من خلف الشاشات .. وامامك لا يفعلون شئ .. الله يكفينا شرهم
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47 - بروكسل2017-11-18 14:22:54
39 أكيد اللي حامل بتوأم وتحمل رضيعيها على ظهرها أكيد ابوهم يدعي انه اسبوع في زيلامسي واسبوع في زيورخ واسبوع في جنيف
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( عدد التعليقات 14,341 )46 - العنيد
قلم الخنبقه /// الرخاله ///النوعيات الخسيسه اليبراليه التي تريد الفساد بالبلد هي أنتم وأشكالك ياياحفاد الخبيث ، لا تتكلم في أمور اكبر من حجمك
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( عدد التعليقات 30,876 )45 - قلم الحقيقه
بينهم أمهات أخونجيات أخوانيات حاملين وراعينهم وبزارينهم على ظهورهم ههههههه والأخونجي الأخواني مهملها وتاركها ولاجاب لها أدنى خبر لالها ولالعيالها معها كما هو واقع الأخونجية ههههههههه
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44 -2017-11-18 14:18:32
خنبوقه اسمه عبد الزهره دائي والرخال اسمه أبو لؤلؤه صرمايه
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43 -2017-11-18 14:15:22
مما لاشك فيه ان الروافض وبني ليبرال من جنس اليهود بل أنهم مطايا اليهود لإفترائهم على الله الكذب ولا يستبعد ان يكون الله قد مسخهم قروداً كأسلافهم من اليهود والعلم عند الله
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42 - ابن بطوطه2017-11-18 14:14:24
اكيد عندهم ملعبه نواحي سليم
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41 - ابن بطوطه2017-11-18 14:13:08
سمعوا عن مشكله ؟؟؟
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( عدد التعليقات 10,334 )40 - الرحااال
الذي يأتي بالآيات ويقول ان هؤلاؤ القرده الله غضب عليهم..فلماذا لاتذهب اليهم وتقتلهم جميعا ولك الاجر..جاهد في سبيل الدين الذي في عقلك..فأن وجود القرده في العالم تحدي بينك وبينهم..لنرى من ينتصر 💚
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39 -2017-11-18 14:12:54
سبحان الله كل قردة تحمل طفلها فوق ظهرها وهو متعنقط ومتشعبط حتى لا يطيح إلا واحدة منهن متخنبقه تحمل اثنين من أولادها على ظهرها باين خصوبتها عالية وانجبت تؤأم وحامل بتوأم في بطنها أيضاً
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( عدد التعليقات 30,876 )38 - قلم الحقيقه
خلك ساكت عرفت ربعك وجماعتك هههههه .الله يعينك عاد ابحث عن نفسك بينهم جميعكم تتشابهون خاصة في لحاكم والجبن من صفاتكم كما تشاهد في وجوههم وقطعهم لطريقهم ههههههههه
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( عدد التعليقات 10,334 )37 - الرحااال
عزيزتي العنيده..انتي من الجنس اللطيف..فلا تتطبعين باطباع غير طبعك..لاعليك من احد..علقي وخاصه في الازياء..فأنا معك لاتخافين حبيبتي..وابتعدي عن السياسه.ولك الحق ان تعلقي هنا..العرق دساس 💚
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36 - سابق2017-11-18 14:08:19
الصينيون يتنبؤن بالزلازل قبل وقوعها بساعات عن طريق الحشرات والأفاعي وايضاً الارانب لانها تخرج من جحورها قبل وقوع الزلزال بساعات وذلك لزيادة غاز الأوزون مماريشعرها بضيق في التنفس
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( عدد التعليقات 10,334 )35 - الرحااال
مرحبا ابنتي العنيده..ربما تبادلين القرود نفس الشعور..فأن الله خلقنا البشر لا نشعر بآحاسيسهم الداخليه..ولمعرفتك الداخليه حبيبتي، هل هو صحيح انهم يشعرون بالزلازل..رجاءا لاتكوني كما الجهال يأتي بآيات 💚
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34 -2017-11-18 14:06:06
يقول الله تعالى في كتابه العزيز واصفاً أصحاب السبت من اليهود ( فقلنا لهم كونوا قردةً خاسئين ) مسخهم الله قروداً بسبب ذنوبهم وانا لا أستبعد ان يكون الله مسخ بني ليبرال الملحدين إلى قرود لعضم ذنوبهم
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( عدد التعليقات 14,341 )33 - العنيد
قلم الخنبقه //// اللهم زد المجوس من عذابك معلش ياديرابي زعلت العقرب الرافضية على جماعتها لاتهمك
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32 -2017-11-18 14:02:29
قرود لطيفة عايشة حياتها بأريحية تعيش في بحبوحة من السعادة ورغد العيش لا قروض ولا تسديد فواتير لاهم ولا غم وصحتها حلوة
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31 - جحدر2017-11-18 14:01:29
الا تنبأت باكلة دسمة في إحدى حاويات القمامة
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30 - جنوبيه2017-11-18 14:01:04
من زمان تشوفعا في طريق المدينة ماهو شي جديد
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29 - وجع2017-11-18 14:00:38
من وين هم ، كم فولت
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28 - الـعــالمـــيه صعبه قوويه2017-11-18 13:57:08
قد تكون تنبأت بنتيجه تاريخيه
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( عدد التعليقات 30,876 )27 - قلم الحقيقه
ماتعرف داعيتهم من ثاغيتهم كل منهم يمشي ويدربي راسه . لكن الحقيقة فاقدين كبار دعاتهم من عصاباتهم مقبوض عليهم داخل الأقفاص مسجونين شرهم وعدوانهم تجاوز حدوده والبعض الآخر منهم هرب عن طريق جبال اليمن .
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26 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 13:52:41
القرود مكانها معروف بالجنوب!
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( عدد التعليقات 12,415 )25 - اللامي
سبحان الله هجرة القرود
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24 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 13:49:59
يعني حتى القرد🐒 يتسيح ويغير مكانه مثل البشر 🤔 كفانا الله شرهم كما اتجاههم للشمال 😂
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( عدد التعليقات 30,876 )23 - قلم الحقيقه
ياكثر قطيع الأخونجية الأخوان في بلادنا قطع الله نسلهم من على أرضها.
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22 - راجع قدام2017-11-18 13:48:25
لو يرسلون هذه القرود بس للبنان لطردت حزب الشيطان ومسحته من وجه الارض
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21 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 13:47:43
القرد خطر على سلامتك يمكن تصدمه ويحصلك مكروه هو مثل الكلب لو تصدمه خطر يمكن تطير سيارتك وتضرب الأرض بالذات اذا كنت مسرع
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20 - ملكي2017-11-18 13:45:27
هذة هجرة جماعية . الله يستر على البلاد والعباد من كل شر. تقطع طريق مكة المدينة يعنى متجهة الى الساحل
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19 - هذي حيونات مثل اي حيوان اتركوها تعيش2017-11-18 13:44:41
المفروض مرتادين الطريق الوقوف جانبا حتى تمر .هذي القرود كجكوعات كبيرة ويمكن أصحاب السيارات رؤيتها من مسافة بعيدة . لكن للأسف بعض الناس منزوعة من الرحمه نزع . شوف رعي التريله في الجهة الثانية كيف يمشي
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18 - محمد الشهري (🌎)2017-11-18 13:41:44
القرود تبغي الحاويات تتريق الله يصلحك
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( عدد التعليقات 14,341 )17 - العنيد
12 /// ههههههههه موجوده بنت عماها الرخااااله ،، بدل قلم الشباصه ،،،،
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16 - hima2017-11-18 13:39:48
الله يحميها,ومايلتفتولهم بليعة الكائنات اللي يبلعو اي بلا.
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( عدد التعليقات 14,341 )15 - العنيد
كثرت الزلازل وموت الفجأه والحروب والقتل والعقوق والزنا وذهبت البركه من الارزاق واصبح الكاذب صدوق والصادق كذوب وتشبه الرجال بالنساء وتشبهت النساء بالرجال وكثر الفساد ..
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14 -2017-11-18 13:37:43
القرد الى القرد. وسلامتك
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13 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 13:37:14
اهم شيء انتبهو لايكون جايات تهريب ومفخخات اوبهن كاميرات والله هذا الزمان كل شيء يجوز يصير فيه""تذكرون الحوثي سمعنا قبل سنوات مدري صدق يقال يفخخ القرود
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12 - 20/20 الزئبق2017-11-18 13:34:59
ماشفنا قلم الشباصه يعلق على اصحابه
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( عدد التعليقات 10,334 )11 - الرحااال
اي زلازل كفانا الله شرها..وهل القرد يضره ان تتحرك الأرض وهو خلقه الله مهتزا بين الاشجار والجبال..كفانا جهل فوق الجهل 💚
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10 -2017-11-18 13:31:06
يمكن هاربين من الجوازات
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9 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 13:30:35
القرد خطر مثل بعض البشر يسرق ويعتدي ويخرب ويضرب ""حتى زمان كانو يقولون يسبب الإيدز القرد# ##لكن مناظر الحيوانات روعه وهي تقطع الطرق 😂
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8 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-18 13:28:13
القرود واضح رايحين جماعات لكن لو مراقبينهم وين راحو ؟؟لو بالغرب كان علقو بالبقرد كاميرا
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7 -2017-11-18 13:27:16
بياكلونها زي ما اكلو الجراد والضبان والسلاحف والجرابيع والقنافذ
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6 - عباس2017-11-18 13:25:55
سبحان الله..
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5 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-18 13:25:19
الحقيقة بعض من هذه القرود معروف لدينا
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4 -2017-11-18 13:24:24
الله يستر من الجاي والعلم عند الله سبحانه
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3 - جواد جدة2017-11-18 13:24:03
راعي الشاص مهوب صويحي..؟؟!!
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2 - ولوو2017-11-18 13:24:02
هذا حالها كل يوم ترعا تصرح وتضوي بلا تنبأت
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1 -2017-11-18 13:21:17
هذه وش يوكلها
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بواسطة : ابو محمد الانصارى
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