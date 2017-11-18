“الدوسري” يعدد الخيارات السعودية لحماية مصالحها في لبنان.. أحدها سحب الودائع المليارية التي تدعم الليرة اللبنانية !
صحيفة المرصد: أكد الكاتب الصحفي سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” السابق، أن السعودية لديها القدرة على اتخاذ قرارات سيادية لحماية مصالحها، لافتا إلى أن تلك القرارات سيكون لها تأثير باهظ على الاقتصاد اللبناني بسبب سيطرة حزب الله على الحكم.
وخلال مداخلة إعلامية مع النسخة العربية من قناة «دويتشه فيله» الألمانية، انتقد الدوسري: تعايش اللبنانيين مع ميليشيا “حزب الله” في سدة الحكم، مضيفا: “اللبنانيون عليهم دور كبير الآن لتغيير تلك التركيبة التي هيمن عليها حزب الله”.
وأوضح أن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها السعودية كقرار سيادي، وعلى سبيل المثال، هناك 70 % من الصادرات الزراعية اللبنانية تذهب للسعودية ودول الخليج، و80 % من الصادرات الصناعية تضخ في السعودية والخليج، كما أن هناك 550 ألف لبناني يعملون في الخليج، وهنالك ودائع مليارية تدعم الليرة اللبنانية، متسائلاً: “هل اللبنانيون مستعدون لوضع اقتصادي قاتم في مستقبل الأيام؟”.
وأشار إلى أن السعودية مستعدة لوقف المساعدات الاقتصادية، طالما هناك أعمال عدائية من حزب الله تصدر باسم الدولة اللبنانية، متابعا: السعودية عندما تقوم بوقف رحلات الطيران من الرياض ومن المدن السعودية إلى بيروت، فهذا قرار سيادي تقوم به لحماية مصالحها.
التعليقات
متى نغير تعاملنا مع بعض الدول التي لاتستحق وقوفنا بجانبها فرغم مساعداتنا لها وخيرنا عليها الا ان اصابعههم في عيوننا وطعناتهم في ظهورنا فيجب ان نعيد التفكير في هذا الموضوع بجديه ليعرفو قضلنا عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لو كان كلامك صحيح يا ابو العز الدمشقي لما كان عندنا جاليات من سوريه قبل اندلاع الثورة بالملايين منذ سنين يعملون في بلدي ... أيد كلام الدوسري ٠/٠ ١٠٠ صح عليك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الشكوا لله يااهل ايران ويااهل لبنان ويااهل اليمن ويااهل قطر ويااهل مصر ويااهل العراق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وإذا جمدوا الحسابات الملياريه حتعمل أيه ياباشا ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بارك الله فيك وأحسنت يادوسري يا احفاد عامر ابن ملطوم الاءزدي بارك الله فبك امانة الكلمه قال صللي الله عليه وسلم ضمن الحديث الامانة في الاءزد والاءزدقحطانيون اخرجه احمدابن حنبل وصححه الالباني بالتوفيق.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ليش ما نتحرك مثل الدول الأخرى . تتحرك بهدوء . الحين انتو في كل شي جالسين تسولفون في الاعلام . اذا انتوا جادين اسحبوها بهدء بدون احد يعلم . الحين ممكن لبنان تجمد وداعكم واموالكم اقسم بالله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بأذن الله ستندم حكومة العميل الجبان الخائن فر.عون ومن معه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3/كل شئ في وقته حلو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3/كل شئ في وقته حلو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ناس مادروا عنا كل واحد يشتل وياكل من مزرعته ولايبغون بترول ولايبغون وظايف يعني كل واحد عايش بكيان مستقل ويصدر لدول اخرى عبر منافذ حكومته ويعني شعب محد يثر عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المشكلة فينا احنا من جهتين 1 - نحب السفر والمسفار الزهري والتنقيط في البست وهذا استنزاف لثروت البلد2- نعمر البيوت والكهرباء والفنادق وهذا غير محسوس لديهم مفروض نعمل مليشيا سنة ونسيطر بها ونزودها بالسل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المفترض وقت تدخل حزب الشيطان لسوريا تمت معاقبة لبنان على عدم النأي بالنفس ومقاطعتها اقتصادياً وسياسياً ، يجب قطع رآس الأفعى حسن زميره الذي خان وطنه وباع دينه للمجوس ويرسل الصواريخ على أوطاننا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا أدري من أين استقى الكاتب معلوماته فصادرات لبنان الزراعية والصناعية باتجاه العراق وسوريا بغالبيتها والودائع السعودية محدودة كما أن بنوك لبنان متخمة بدولارات اللصوص من عندنا وعدد اللبنانيين 250000
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
والله مدري ايش أقول ؟؟وهاذي آخرتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا المفروض صراحه قله من الشعب اللبناني معنا ونحن نحمي ليرتهم ونشتري بظاعتهم وبالمقابل هم يسبوننا ليل نهار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اسحبو كل شي حتى الرز والشاهي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اذا طبق ماذكر سوف يعظوا اصابع الندم مليون مره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الى متى الصبر مع دويلة لبنان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله سدد ووفق خادم الحرمين لماتحب وترضاه ومافيه مصلحة للإسلام والمسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياليت تسحب المليارات من الدولارات نحن أولى بها وطرد الناس الزائده من البلد وابي افهم إيش الصناعات الي السعوديه تستوردها من لبنان يعني جام تفاح وإلا إيش تصنع المليارات تدعم اقتصادنا احنا أولى به
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
والله لو تعملها السعوديه إن يتأدبون ويحسبون لتصرفاتهم مع السعوديه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
للأسف بالأمس وزير داخلية لبنان يقول (إحنا ما حدا يقدر يذلنا ) و وجه الشتائم و اللعان على السعودية كما أن ميشيل عون يهدد السعودية . فلما لا يتخذ إجراء حاسم ضدهم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الله يعز حكومتنا الرشيدة المفروض من زمان خلاص كل شئ صار واضح ومعروف المجوس الروافض الفرس
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
550 ألف في الخليج ... وبالمقابل هناك 4 ملايين لبناني يعيشون في لبنان ... وأكثر من مليون يعيشون في أوربا وأمريكا ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق