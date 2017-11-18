“الدوسري” يعدد الخيارات السعودية لحماية مصالحها في لبنان.. أحدها سحب الودائع المليارية التي تدعم الليرة اللبنانية !

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صحيفة المرصد: أكد الكاتب الصحفي سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” السابق، أن السعودية لديها القدرة على اتخاذ قرارات سيادية لحماية مصالحها، لافتا إلى أن تلك القرارات سيكون لها تأثير باهظ على الاقتصاد اللبناني بسبب سيطرة حزب الله على الحكم.

وخلال مداخلة إعلامية مع النسخة العربية من قناة «دويتشه فيله» الألمانية، انتقد الدوسري: تعايش اللبنانيين مع ميليشيا “حزب الله” في سدة الحكم، مضيفا: “اللبنانيون عليهم دور كبير الآن لتغيير تلك التركيبة التي هيمن عليها حزب الله”.

وأوضح أن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها السعودية كقرار سيادي، وعلى سبيل المثال، هناك 70 % من الصادرات الزراعية اللبنانية تذهب للسعودية ودول الخليج، و80 % من الصادرات الصناعية تضخ في السعودية والخليج، كما أن هناك 550 ألف لبناني يعملون في الخليج، وهنالك ودائع مليارية تدعم الليرة اللبنانية، متسائلاً: “هل اللبنانيون مستعدون لوضع اقتصادي قاتم في مستقبل الأيام؟”.

وأشار إلى أن السعودية مستعدة لوقف المساعدات الاقتصادية، طالما هناك أعمال عدائية من حزب الله تصدر باسم الدولة اللبنانية، متابعا: السعودية عندما تقوم بوقف رحلات الطيران من الرياض ومن المدن السعودية إلى بيروت، فهذا قرار سيادي تقوم به لحماية مصالحها.