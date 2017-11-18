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“الدوسري” يعدد الخيارات السعودية لحماية مصالحها في لبنان.. أحدها سحب الودائع المليارية التي تدعم الليرة اللبنانية !

“الدوسري” يعدد الخيارات السعودية لحماية مصالحها في لبنان.. أحدها سحب الودائع المليارية التي تدعم الليرة اللبنانية !
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المرصد 26 1٬225 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكد الكاتب الصحفي سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” السابق، أن السعودية لديها القدرة على اتخاذ قرارات سيادية لحماية مصالحها، لافتا إلى أن تلك القرارات سيكون لها تأثير باهظ على الاقتصاد اللبناني بسبب سيطرة حزب الله على الحكم.
وخلال مداخلة إعلامية مع النسخة العربية من قناة «دويتشه فيله» الألمانية، انتقد الدوسري: تعايش اللبنانيين مع ميليشيا “حزب الله” في سدة الحكم، مضيفا: “اللبنانيون عليهم دور كبير الآن لتغيير تلك التركيبة التي هيمن عليها حزب الله”.
وأوضح أن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها السعودية كقرار سيادي، وعلى سبيل المثال، هناك 70 % من الصادرات الزراعية اللبنانية تذهب للسعودية ودول الخليج، و80 % من الصادرات الصناعية تضخ في السعودية والخليج، كما أن هناك 550 ألف لبناني يعملون في الخليج، وهنالك ودائع مليارية تدعم الليرة اللبنانية، متسائلاً: “هل اللبنانيون مستعدون لوضع اقتصادي قاتم في مستقبل الأيام؟”.
وأشار إلى أن السعودية مستعدة لوقف المساعدات الاقتصادية، طالما هناك أعمال عدائية من حزب الله تصدر باسم الدولة اللبنانية، متابعا: السعودية عندما تقوم بوقف رحلات الطيران من الرياض ومن المدن السعودية إلى بيروت، فهذا قرار سيادي تقوم به لحماية مصالحها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - مسمار
2017-11-18 16:56:42
متى نغير تعاملنا مع بعض الدول التي لاتستحق وقوفنا بجانبها فرغم مساعداتنا لها وخيرنا عليها الا ان اصابعههم في عيوننا وطعناتهم في ظهورنا فيجب ان نعيد التفكير في هذا الموضوع بجديه ليعرفو قضلنا عليهم
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25 - سامي عنان
2017-11-18 16:52:44
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 7,968 )
24 - بلادي زوينا
2017-11-18 16:46:54
لو كان كلامك صحيح يا ابو العز الدمشقي لما كان عندنا جاليات من سوريه قبل اندلاع الثورة بالملايين منذ سنين يعملون في بلدي ... أيد كلام الدوسري ٠/٠ ١٠٠ صح عليك
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23 - ابو صالح سكري
2017-11-18 16:44:02
الشكوا لله يااهل ايران ويااهل لبنان ويااهل اليمن ويااهل قطر ويااهل مصر ويااهل العراق
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22 - يجيب الله المطر 😂
2017-11-18 16:43:27
وإذا جمدوا الحسابات الملياريه حتعمل أيه ياباشا ؟
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21 -
2017-11-18 16:41:45
بارك الله فيك وأحسنت يادوسري يا احفاد عامر ابن ملطوم الاءزدي بارك الله فبك امانة الكلمه قال صللي الله عليه وسلم ضمن الحديث الامانة في الاءزد والاءزدقحطانيون اخرجه احمدابن حنبل وصححه الالباني بالتوفيق.
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20 - والله اموركم مدحدر وكل تصرفاتكم كلام ضائع
2017-11-18 16:35:49
ليش ما نتحرك مثل الدول الأخرى . تتحرك بهدوء . الحين انتو في كل شي جالسين تسولفون في الاعلام . اذا انتوا جادين اسحبوها بهدء بدون احد يعلم . الحين ممكن لبنان تجمد وداعكم واموالكم اقسم بالله ***
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19 - لاتلعب بالنار تحرق أصابيعگ
2017-11-18 16:32:38
بأذن الله ستندم حكومة العميل الجبان الخائن فر.عون ومن معه
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18 - المتنبي
2017-11-18 16:28:16
3/كل شئ في وقته حلو
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17 - المتنبي
2017-11-18 16:24:08
3/كل شئ في وقته حلو
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16 - مصدر الكلمه
2017-11-18 16:21:39
ناس مادروا عنا كل واحد يشتل وياكل من مزرعته ولايبغون بترول ولايبغون وظايف يعني كل واحد عايش بكيان مستقل ويصدر لدول اخرى عبر منافذ حكومته ويعني شعب محد يثر عليه
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15 - خالد
2017-11-18 16:21:39
المشكلة فينا احنا من جهتين 1 - نحب السفر والمسفار الزهري والتنقيط في البست وهذا استنزاف لثروت البلد2- نعمر البيوت والكهرباء والفنادق وهذا غير محسوس لديهم مفروض نعمل مليشيا سنة ونسيطر بها ونزودها بالسل
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14 - المارد السعودي قادم يا حزب الشيطان
2017-11-18 16:17:44
المفترض وقت تدخل حزب الشيطان لسوريا تمت معاقبة لبنان على عدم النأي بالنفس ومقاطعتها اقتصادياً وسياسياً ، يجب قطع رآس الأفعى حسن زميره الذي خان وطنه وباع دينه للمجوس ويرسل الصواريخ على أوطاننا
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13 - أبو العز الدمشقي
2017-11-18 16:12:28
لا أدري من أين استقى الكاتب معلوماته فصادرات لبنان الزراعية والصناعية باتجاه العراق وسوريا بغالبيتها والودائع السعودية محدودة كما أن بنوك لبنان متخمة بدولارات اللصوص من عندنا وعدد اللبنانيين 250000
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12 - زائر
2017-11-18 16:06:06
والله مدري ايش أقول ؟؟وهاذي آخرتها
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11 - ............
2017-11-18 16:02:47
تعليق مخالف
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10 - الصريح جدا
2017-11-18 16:02:28
هذا المفروض صراحه قله من الشعب اللبناني معنا ونحن نحمي ليرتهم ونشتري بظاعتهم وبالمقابل هم يسبوننا ليل نهار
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9 -
2017-11-18 16:02:18
اسحبو كل شي حتى الرز والشاهي
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8 - الغربية
2017-11-18 16:01:46
اذا طبق ماذكر سوف يعظوا اصابع الندم مليون مره
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7 - عبدالرحمن الدوسي
2017-11-18 16:01:17
الى متى الصبر مع دويلة لبنان
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6 - صريح
2017-11-18 16:01:00
الله سدد ووفق خادم الحرمين لماتحب وترضاه ومافيه مصلحة للإسلام والمسلمين
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5 - مواطن ١
2017-11-18 15:48:07
ياليت تسحب المليارات من الدولارات نحن أولى بها وطرد الناس الزائده من البلد وابي افهم إيش الصناعات الي السعوديه تستوردها من لبنان يعني جام تفاح وإلا إيش تصنع المليارات تدعم اقتصادنا احنا أولى به
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4 - أبورائد
2017-11-18 15:40:34
والله لو تعملها السعوديه إن يتأدبون ويحسبون لتصرفاتهم مع السعوديه
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3 - @@@@@
2017-11-18 15:40:07
للأسف بالأمس وزير داخلية لبنان يقول (إحنا ما حدا يقدر يذلنا ) و وجه الشتائم و اللعان على السعودية كما أن ميشيل عون يهدد السعودية . فلما لا يتخذ إجراء حاسم ضدهم
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2 - بوأحمد
2017-11-18 15:33:42
الله يعز حكومتنا الرشيدة المفروض من زمان خلاص كل شئ صار واضح ومعروف المجوس الروافض الفرس
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1 -
2017-11-18 15:33:40
550 ألف في الخليج ... وبالمقابل هناك 4 ملايين لبناني يعيشون في لبنان ... وأكثر من مليون يعيشون في أوربا وأمريكا ...
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