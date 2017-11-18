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بالصور: شاهد الرئيس الفرنسي يستقبل الحريري في الإليزيه بباريس
صحيفة المرصد-أ ف ب:استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، ظهر السبت، في الإليزيه، حيث يجريان محادثات يليها غداء.
واستقبل الحريري “بالتشريفات اللائقة برئيس حكومة” في مقر الرئاسة الفرنسية، وذلك بعد ساعات على وصوله قرابة الساعة 06,00 ت غ إلى فرنسا، قادمًا من السعودية، حيث أعلن استقالته في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
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التعليقات
11 -2017-11-18 16:57:09
وفرنسا صديقه لدول العربيه
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10 - قلم الحقيقه2017-11-18 16:51:00
فرنسا راح تسلمه للسيد
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9 - يوسف علاونه2017-11-18 16:48:58
تعليق مخالف
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8 - الحويطي2017-11-18 16:48:32
وقفك الله يالحريري دربك اخضر
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7 - حسن نصر الشيطان2017-11-18 16:47:25
شو هالحكي كيف وصل عفرنسا هلاااءء هلاااااءءء بدّي تولعوها 😂🤧😂
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6 - طلال2017-11-18 16:45:08
نفسي أشوف تعليق الرحال وخنبوقه
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5 - قلم الحقيقه2017-11-18 16:44:12
أصلا فرنسا بلدوه التاني حبيب البي
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4 - طلال2017-11-18 16:43:21
قلم الخنبقه وحشتنا
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3 - طلال2017-11-18 16:40:53
تعليق مخالف
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2 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-18 16:08:44
لا فرق بين طرد السفير وسحب السفير
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1 -2017-11-18 16:06:21
الروافض ماتووو قهر مع ذنب ايران حزب الات ههههه***
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