بالصور: شاهد الرئيس الفرنسي يستقبل الحريري في الإليزيه بباريس

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صحيفة المرصد-أ ف ب:استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، ظهر السبت، في الإليزيه، حيث يجريان محادثات يليها غداء.

واستقبل الحريري “بالتشريفات اللائقة برئيس حكومة” في مقر الرئاسة الفرنسية، وذلك بعد ساعات على وصوله قرابة الساعة 06,00 ت غ إلى فرنسا، قادمًا من السعودية، حيث أعلن استقالته في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

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