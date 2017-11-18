سجن وغرامة 100 ألف ريال على بعض الوافدين حاليا

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صحيفة المرصد : كشف حساب وكالة الأنباء السعودية في موقع “تويتر”، قبل قليل، عن عقوبة المتسللين المقبوض عليهم، بعد أن غرّدت عن مخالفة الأفراد لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ويأتي ذلك ضمن الجانب الميداني والتفتيشي لحملة “وطن بلا مخالف” حاليا.

وكتب الحساب: “الجوازات تعلن عقوبات مخالفي قواعد التعامل من الوافدين من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود”، وأورد إنفوجرافيك عن مخالفة “المتسللين المقبوض عليهم” ضمن مخالفة الأفراد للأنظمة.

وجاءت العقوبة التي تمثل المخالفة رقم 6 في لائحة العقوبات ضمن صفحة الإجراءات والوائح بالموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات، كما يلي:

العقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال، والسجن لمدة شهر، ثم الترحيل.

العقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال، والسجن لمدة 3 أشهر، ثم الترحيل.

العقوبة للمرة الثالثة غرامة 100 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، ثم الترحيل.

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