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سجن وغرامة 100 ألف ريال على بعض الوافدين حاليا

سجن وغرامة 100 ألف ريال على بعض الوافدين حاليا
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المرصد 23 2٬654 4 ساعات

صحيفة المرصد : كشف حساب وكالة الأنباء السعودية في موقع “تويتر”، قبل قليل، عن عقوبة المتسللين المقبوض عليهم، بعد أن غرّدت عن مخالفة الأفراد لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ويأتي ذلك ضمن الجانب الميداني والتفتيشي لحملة “وطن بلا مخالف” حاليا.

وكتب الحساب: “الجوازات تعلن عقوبات مخالفي قواعد التعامل من الوافدين من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود”، وأورد إنفوجرافيك عن مخالفة “المتسللين المقبوض عليهم” ضمن مخالفة الأفراد للأنظمة.

وجاءت العقوبة التي تمثل المخالفة رقم 6 في لائحة العقوبات ضمن صفحة الإجراءات والوائح بالموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات، كما يلي:

العقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال، والسجن لمدة شهر، ثم الترحيل.

العقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال، والسجن لمدة 3 أشهر، ثم الترحيل.

العقوبة للمرة الثالثة غرامة 100 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، ثم الترحيل.

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التعليقات


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23 - مفسر أحلام
2017-11-18 22:17:50
لو فبه قانون صارم ما كانت للمره الثالثه
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( عدد التعليقات 2,457 )
22 - ابونواف...
2017-11-18 21:57:42
سجن ينسجم اكل شارب نايم فلوس تبطون عظم يعطيكم الحل سجن وإشغال شاقة في مقالع الحجار امسكو الجبال وتكسير الين يتفل العافية
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21 - اموله
2017-11-18 21:19:24
اكثر جنسيه موجودين مصري باكستاني سوري يمني عوايل مصريه وسوريه ويمنيه في الحدائق العامه زحمه الروابي الروضه وشرق الرياض مزدحم بشكل لايعقل
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20 - اموله
2017-11-18 21:18:27
اكثر جنسيه موجودين مصري باكستاني سوري يمني عوايل مصريه وسوريه ويمنيه في الحدائق العامه زحمه الروابي الروضه وشرق الرياض مزدحم بشكل لايعقل
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19 -
2017-11-18 21:17:16
قلناها ونقولهاالمفروض سفارات بلدانهم هي المسئوله عن اي ريال ينفق عليهم وحساب الترحيل عليهم مدبل لا وفقهم الله خربو السعوديه بكل جريمة
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18 - رهين الحياة
2017-11-18 21:10:41
الحل هو تشديد العقوبات الصارمه والحازمه مثل دولة عمان مع اليمن لذالك ولايمني يتجرئ اويفكرمجرد تفكير ان يدخل متسلل عن طريق عمان لان ذالك قد يكلفه حياته ولذالك يخافون حماك الله ياوطني من هاالهمج
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17 -
2017-11-18 20:49:50
بعد هذه التعليمات ماعاد تجد مخالف
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16 - مواطنة
2017-11-18 20:49:29
مستحيل يدفعون ريال واحد لانهم عارفين انهم في السجن اكل وشرب ثم ترحيل على حساب دولتنا الحبيبة -
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15 - مواطنة
2017-11-18 20:25:26
امس دخلت حارة في خميس مشيط جنب مسجد الحواش اقسم بالله ما كانها في السعودية الاجانب بالآلاف ولا يوجد سعودي سوانا والجميع يلتفت فينا وكأنهم يقولون ليه تدخلون بيننا والحمدلله خرجنا منها على خير
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14 - الحربي ...
2017-11-18 20:24:21
لاتنسوا الباكستانيين اللذين يعملون لحسابهم وقد أحتلوا أرصفة طريق الملك عبد العزيز وطريق المدينه وشارع الأمام في شمال الرياض وشارع حائل وفي طريق خالد بن الوليد تجمعات من العمالة الباكستانيه واليمانيه .
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13 - منال
2017-11-18 20:20:45
الحل الصحيح سفارات بلادهم تتحمل تكاليف اعاشتهم في السجن وترحيلهم والله ثم والله ما يبقى متخلف
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12 - منال
2017-11-18 20:19:44
مستحيل يدفعون ريال واحد لانهم عارفين انهم في السجن اكل وشرب ثم ترحيل على حساب دولتنا الحبيبة -
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11 - صقر العروبه
2017-11-18 20:14:00
انشالله ما احد يسلم من العقوبات أجنبي أو سعودي مخالف الأسلام أساس العدل وأمن الدولة خط أحمر
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10 - مواطن غيور
2017-11-18 19:39:29
المشكلة في هروب العمالة يجماعة
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9 -
2017-11-18 19:34:28
اغلبهم اذ انتهت اقامته. يخالف عشان يترحل مجاناً
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8 - محمد الجعيد
2017-11-18 19:24:57
الحل تقفيل الحدود مع اليمن بحاجز خرساني
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7 - -
2017-11-18 19:24:40
قفلوا الحدود التهريب لازال
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6 - القناص
2017-11-18 19:15:59
يعمل لدي الشركات الكبيره براتب أو باليوميه وليس توقيفه والصرف عليه وزيادة في المصروفات لابد أن يعمل في عمل كنوع من العقاب حتى يعرف الجميع أن هذا مصيرهم وان الشغل الشاق والغرامه تنتظره لن يدخل بعدها
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5 - القناص
2017-11-18 19:11:59
لابد من جزاء رادع إسوه بدول العالم دخول البلاد بطريقه غير شرعيه كل الدول تعاقب اشد العقوبات مع الغرامه لايوقف ويرحل واليوم الثاني داخل توقيف ولاستفاده منه يكلف بعمل يحسم منه الغرامه وتكاليف الترجيل
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4 - loving liberal
2017-11-18 19:10:51
طبقوانظام منع الحواله الافي عقد العمل وكل عامل يفتح حساب يحول منه وعند المغادره ياخذ كشف حساب وتفتش الامتعه اما في الفتره السابقه اي متخلف ومخالف نظام العمل يحول عن طريق افراد او مؤسسات وفيه خدمات متخ
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3 - عبدالرحمن
2017-11-18 19:10:22
احياء جده بها جيوش من العماله المخالفه والمجهوله والمتخلفه ... نتمنى تطويق الاحياء ومداهمتها
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2 - بلاد الحرمين
2017-11-18 19:04:59
الأفضل الترحيل مباشرة بدون عقاب
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1 -
2017-11-18 18:54:07
لو يموت عندك وهوا جاى مخلف تبلش فيه الدوله
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آخر تعليق
بواسطة :

اقبل ابو الهروج المهرج احشم نفسك ياولد تراني مستقعد لك لو جبت هروج مثل وجهك...
بواسطة :

ت94 ت 104 لكن السالفة مو كذا ﻷنكم عارفين هالشي والسبب واضح انكم ناس قلوبكم سوداء...
بواسطة : الى المعلقين الى يردون على قلم ورحال

حتى الطقطقة مايستاهلوها...
بواسطة :

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