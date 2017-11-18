سجن وغرامة 100 ألف ريال على بعض الوافدين حاليا
صحيفة المرصد : كشف حساب وكالة الأنباء السعودية في موقع “تويتر”، قبل قليل، عن عقوبة المتسللين المقبوض عليهم، بعد أن غرّدت عن مخالفة الأفراد لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ويأتي ذلك ضمن الجانب الميداني والتفتيشي لحملة “وطن بلا مخالف” حاليا.
وكتب الحساب: “الجوازات تعلن عقوبات مخالفي قواعد التعامل من الوافدين من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود”، وأورد إنفوجرافيك عن مخالفة “المتسللين المقبوض عليهم” ضمن مخالفة الأفراد للأنظمة.
وجاءت العقوبة التي تمثل المخالفة رقم 6 في لائحة العقوبات ضمن صفحة الإجراءات والوائح بالموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات، كما يلي:
العقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال، والسجن لمدة شهر، ثم الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال، والسجن لمدة 3 أشهر، ثم الترحيل.
العقوبة للمرة الثالثة غرامة 100 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، ثم الترحيل.
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التعليقات
لو فبه قانون صارم ما كانت للمره الثالثه
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سجن ينسجم اكل شارب نايم فلوس تبطون عظم يعطيكم الحل سجن وإشغال شاقة في مقالع الحجار امسكو الجبال وتكسير الين يتفل العافية
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اكثر جنسيه موجودين مصري باكستاني سوري يمني عوايل مصريه وسوريه ويمنيه في الحدائق العامه زحمه الروابي الروضه وشرق الرياض مزدحم بشكل لايعقل
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اكثر جنسيه موجودين مصري باكستاني سوري يمني عوايل مصريه وسوريه ويمنيه في الحدائق العامه زحمه الروابي الروضه وشرق الرياض مزدحم بشكل لايعقل
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قلناها ونقولهاالمفروض سفارات بلدانهم هي المسئوله عن اي ريال ينفق عليهم وحساب الترحيل عليهم مدبل لا وفقهم الله خربو السعوديه بكل جريمة
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الحل هو تشديد العقوبات الصارمه والحازمه مثل دولة عمان مع اليمن لذالك ولايمني يتجرئ اويفكرمجرد تفكير ان يدخل متسلل عن طريق عمان لان ذالك قد يكلفه حياته ولذالك يخافون حماك الله ياوطني من هاالهمج
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بعد هذه التعليمات ماعاد تجد مخالف
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مستحيل يدفعون ريال واحد لانهم عارفين انهم في السجن اكل وشرب ثم ترحيل على حساب دولتنا الحبيبة -
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امس دخلت حارة في خميس مشيط جنب مسجد الحواش اقسم بالله ما كانها في السعودية الاجانب بالآلاف ولا يوجد سعودي سوانا والجميع يلتفت فينا وكأنهم يقولون ليه تدخلون بيننا والحمدلله خرجنا منها على خير
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لاتنسوا الباكستانيين اللذين يعملون لحسابهم وقد أحتلوا أرصفة طريق الملك عبد العزيز وطريق المدينه وشارع الأمام في شمال الرياض وشارع حائل وفي طريق خالد بن الوليد تجمعات من العمالة الباكستانيه واليمانيه .
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الحل الصحيح سفارات بلادهم تتحمل تكاليف اعاشتهم في السجن وترحيلهم والله ثم والله ما يبقى متخلف
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مستحيل يدفعون ريال واحد لانهم عارفين انهم في السجن اكل وشرب ثم ترحيل على حساب دولتنا الحبيبة -
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انشالله ما احد يسلم من العقوبات أجنبي أو سعودي مخالف الأسلام أساس العدل وأمن الدولة خط أحمر
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المشكلة في هروب العمالة يجماعة
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اغلبهم اذ انتهت اقامته. يخالف عشان يترحل مجاناً
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الحل تقفيل الحدود مع اليمن بحاجز خرساني
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قفلوا الحدود التهريب لازال
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يعمل لدي الشركات الكبيره براتب أو باليوميه وليس توقيفه والصرف عليه وزيادة في المصروفات لابد أن يعمل في عمل كنوع من العقاب حتى يعرف الجميع أن هذا مصيرهم وان الشغل الشاق والغرامه تنتظره لن يدخل بعدها
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لابد من جزاء رادع إسوه بدول العالم دخول البلاد بطريقه غير شرعيه كل الدول تعاقب اشد العقوبات مع الغرامه لايوقف ويرحل واليوم الثاني داخل توقيف ولاستفاده منه يكلف بعمل يحسم منه الغرامه وتكاليف الترجيل
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طبقوانظام منع الحواله الافي عقد العمل وكل عامل يفتح حساب يحول منه وعند المغادره ياخذ كشف حساب وتفتش الامتعه اما في الفتره السابقه اي متخلف ومخالف نظام العمل يحول عن طريق افراد او مؤسسات وفيه خدمات متخ
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احياء جده بها جيوش من العماله المخالفه والمجهوله والمتخلفه ... نتمنى تطويق الاحياء ومداهمتها
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الأفضل الترحيل مباشرة بدون عقاب
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لو يموت عندك وهوا جاى مخلف تبلش فيه الدوله
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