بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !

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صحيفة المرصد : تعادل الهلال مع أوراورا الياباني بهدفٍ كلٍ منهما في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بكر الفريق الياباني بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه البرازيلي بالدقيقة (7) ، وأدرك السوري عمر خربين التعادل للهلال عند الدقيقة (38) من عمر المباراة، وأضاع الهلال عددا من الفرصة السهلة التي كانت كفيلة بالخروج بفوز عريض في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة صعّب الهلال من مهمة تتويجه باللقب الآسيوي في انتظار لقاء الإياب الذي سيقام في اليابان يوم السبت المقبل.

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