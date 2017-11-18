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بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !
صحيفة المرصد : تعادل الهلال مع أوراورا الياباني بهدفٍ كلٍ منهما في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
بكر الفريق الياباني بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه البرازيلي بالدقيقة (7) ، وأدرك السوري عمر خربين التعادل للهلال عند الدقيقة (38) من عمر المباراة، وأضاع الهلال عددا من الفرصة السهلة التي كانت كفيلة بالخروج بفوز عريض في الشوط الأول.
وبهذه النتيجة صعّب الهلال من مهمة تتويجه باللقب الآسيوي في انتظار لقاء الإياب الذي سيقام في اليابان يوم السبت المقبل.
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التعليقات
105 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-18 22:48:27
ههههههههه الهلال بيجيب السابعة من اليابان نصيحة نصيحة لا تفشلون اعماركم ترى كلها اسبوع والكاس بالرياض
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104 - 4352017-11-18 22:47:09
بصراحة الطواقي طارة والنتيجة المفروض تكون 3 واحد لي الفريق الياباني المحلي يبقى محلي
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103 - خالد2017-11-18 22:46:09
يبقى هذا الكيان الهلالي يزرع الفرح في نفوس الجمهور النصراوي الذي ومن هم على شاكلتهم دائماً في حزن ومآسي ولكن أخشى عليهم من الجلطات الدماغية يوم السبت والوفاة الدماغيه السريرية، ولكن مني لكم الدعاء
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102 - الباسل2017-11-18 22:43:31
من شفت خريبين يجري ويخلع قميصه بعد التعادل بفرحة عارمة عرفت ان طموحهم .. صغير حينها تذكرت نور .. امام ناغويا لم يفرح الا بعد .. الهدف الخامس عل عرفتوا الفرق بينكم .. وبين ملك آسيا ؟ !!
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( عدد التعليقات 14,352 )101 - العنيد
ابويوسف // ايوووو الله مبسوط ورايق ياخوي من حقي اكرررره شي اسمه الزعيق ،، ليش نجامل بعص ،، فريق مكررروه😷
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100 - سعد التميمي2017-11-18 22:42:35
"يعد التفحيط مخالفة ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
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99 - متقاعد على قيد الحياة2017-11-18 22:40:50
خربين سجل التعادل وفسخ من الفرحة المفروض مافيها فرح يجب عليه اخذ الكور للسنتر الفرح بعدين اذا جاء اهداف 3 أو اربعة هذا الصح يستاهل اخذ كرت
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( عدد التعليقات 14,352 )98 - العنيد
حققها السد من خارج الديار ،، وحققها الاتحاد من خارج الديار ،، وبإذن الله الزعيق لن ولن ولن يكرر ذلك بحول الله سبحااانه
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97 - رطب2017-11-18 22:38:07
يبقى الهلال افضل ممثل للاندية السعودية
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( عدد التعليقات 14,352 )96 - العنيد
من ذا الحال ل اردى ان شاء الله استفدنا اليوم****
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95 - زياد2017-11-18 22:36:06
فرصة ذهبية انهم يلعبون الذهاب بأرضهم ويجيبون أعلى نتيجة ويضمنون الكأس بس كالعادة الفرق السعودية توصل النهائي وتخسر مدري متى الكأس يتحقق
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94 - ضمائر مخزونه2017-11-18 22:36:03
العالمية مهرها غالي والعالمية وصلها النصر قبل 20 سنه وانتم لسى تفرفرون عليها و بدري عليكم اصلا توصلون مواصيل النصر خلوكم محليين مثلكم كمثل الطائي ونجران
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( عدد التعليقات 1 )93 - ابويوسف
العنيد مبسوط
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92 - سيطرة ღღ2017-11-18 22:28:27
انا من شفت حارسهم لابس ابيض كنه تمرقي وانا غاسل يدي اجل بالله عليكم ذولي كفو يمثلون الوطن خارجيا وهم كل سنه يتلفخون في اسيا
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91 - ابو؟ ؟ ؟ ؟2017-11-18 22:26:45
*** يوفقهم
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90 - مضيع الطريق2017-11-18 22:26:34
انت ما فزت ع ارضك بلقوه جبت التعادل ونبي تفوز ع ارض اليابان تحلم حتي هجومكم احول ههههههه الباب سبعه متر ما يقدر يسجل فريق فاشل ولا يستحق البطوله مقدما الف الف مبروك فريق أوروا الياباني
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( عدد التعليقات 14,352 )89 - العنيد
يابنو زعيق لاتزعلون ،، وذا بتزعلون اقرب اجدار عند روسكم
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88 - مستـ❌ــر2017-11-18 22:25:44
64 - العنيد عساها دوم يالغالي / ولا زعيق بعد اليوم يابنو طاقية
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( عدد التعليقات 14,352 )87 - العنيد
أسمرغبر .. اثيوبيا .. اثيوبيا .. اثيوبيا ✈️✈️✈️
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86 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-18 22:20:55
الفقراوية مبسوطين هههههه ما يعرفون نظام البطولة ما تعودوا عليها ترى باقي مباراة والهلال بيفوز فيها اكيد اكيد .. البطولة هلالية ليه الاستعجال ؟؟ الركادة زينة تذكروا آخر مباراة بينا وبينكم ومين سجل اول
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85 - متابع2017-11-18 22:20:23
أنصح الهلال ان يلعب مع القادسية أفضل من الخسارة و طيران ومدري ايش الانسحاب طيب حافظ على الدوري احسن
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84 -2017-11-18 22:17:39
ياهلالي صميم خلك في هلالك اترك النصر
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83 - مثل2017-11-18 22:17:06
اللي ابوه اشترى له سيكل وقال له ماتسوقه الابعد الاختبارات😅
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82 - اسمرعبرالملكـــي2017-11-18 22:16:52
تعليق ٧٢ // اكثر تعليق ضحكني .. ***
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81 - اقول بس2017-11-18 22:14:59
خل الطراز الاوروبي ينفعكم. قال طراز ليه كم طول الياقة😅
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80 - احمد السالم2017-11-18 22:14:42
هذا الموعد السنوي لطقطقة الجماهير السعودية والخليجية على فريق غلطة آسيا المحلي ههههههه اللهم لا شماته
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79 - الباسل2017-11-18 22:12:10
الف الف مبروك الهلال بطل دوري أبطال آسيا للاشتراك بهذه النغمة ارسل رمز النجم:-* 😂😂😂😂😂😂😂🤸🏻♂😂😂🤸🏻♂
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78 - عبدالله2017-11-18 22:07:22
جعله من كذا واردى خل القواطي تتأدب قصدي الطواقي !!
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77 - محمد الشهري (🌎)2017-11-18 22:05:28
ما يكرش اليابانية إلا الاتحاد
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( عدد التعليقات 14,352 )76 - العنيد
نفس عذر سدني قالوالسبب الحكم 🤣🤣ابكي على ماجرالي ياهلي قلبي على اوراوا مبتلي ولا حصل من يحل المشكله
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75 - الرابغي2017-11-18 22:01:24
浦和は日本の勝者です
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74 - هلالي صميم2017-11-18 22:00:55
صحيح الهلال اليوم مافاز لاكن لعبه من الطراز الاوربي فكل الفرق امامهم مثل النصر مستسلمة
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73 - طلال الرحيلي2017-11-18 21:59:43
العالمية صعبة وقوية
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( عدد التعليقات 14,352 )72 - العنيد
ما فازو بملعبهم بيفوزون باليابان ماغيرك عالمي يانصر العروبه بنوووووزعييييق 🤣🤣جماهير الاذيريق 🤣🤣****🤣اسياء بحول الله ***
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71 - صعبه عليكم ياصحيفة2017-11-18 21:58:01
الفقر ، ما فيه شي اسمه صعب في كرة القدم وخاصة الهلال السعودي متمرس في البطولات الكبيرة وبعون الله وقوته يشع نور الهلال السعودي في سماء اليابان وان شاء الله يعود بكأس اسيا
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70 -2017-11-18 21:57:41
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 حتوحشنا
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69 - مدرس بدنية2017-11-18 21:56:46
سيبقىالعميد الفريق الوحيد الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب في هذه البطوله الأهم من بين البطولات
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68 - رطب2017-11-18 21:56:12
يبقى الهلال افضل ممثل للاندية السعودية
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67 -2017-11-18 21:55:40
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 حتوحشنا
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( عدد التعليقات 14,352 )66 - العنيد
مو جديد كل سنه طقطقه على الهلال عاده سنويه لنا
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65 -2017-11-18 21:53:51
خسارة حضورنا لكم. فريق مضروب
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( عدد التعليقات 14,352 )64 - العنيد
اقسم بالله اني مستانس ورايق 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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63 -2017-11-18 21:51:46
خسارة حضورنا لكم. فريق مضروب
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62 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-18 21:51:24
في الاياب لن نرضى الا ب10 ركلات جزاء او نحرق الاتحاد الاسيوي
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61 - الشهراني2017-11-18 21:51:12
هذه نتيجة الحملة على الاتحاد الآسيوي ووصفه بأقزام آسيا قبل النهائي استفزاز الحكم للاعبي الهلال من بداية المباراة وكثهم بالكروت وعدم احتساب ضربة جزاء ***
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60 - متابع المرصد2017-11-18 21:50:31
باختصار..الكاااس طار والاداره السبب ...والامل الوحيد الطلب من الرائد التنازل عن سيبيريا لمباره والغاء عقد دياز ادارة الهلال بربسه
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59 - محب2017-11-18 21:50:08
حلم ابليس في الجنه هههههه
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( عدد التعليقات 14,352 )58 - العنيد
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه هاردلك اوراورا أن شاء الله وبتوفيق من رب العالمين يرفع الماس اوراواويرجع فريق الاذيرق الي محله الطبيعي ااامين ااامين الصراحه الحكم ظلم اوراو 👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼
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57 - مراقب2017-11-18 21:49:35
بالعكس الهلال ماعليه خوف ..كل مازادت الضغوط ان شاء الله بتجي
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56 - محمد الشهري (🌎)2017-11-18 21:49:03
سبق وتكلمت فى المباراة قبل امس وقلت دام المبارة النهاية فى اليابان صعبه وخذا مثال منتخب اليابان لما جاء جدة أكلها من المنتخب السعودي
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55 - الصحيح2017-11-18 21:48:42
هاردلك للهلال والجيات افضل ممثل الوطن الكلام للسعوديين فقط
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54 - احمد العسيري2017-11-18 21:48:25
يا خي استحو على الاقل من الجمهور اللي حضر .. انا اهلاوي واولادي هلاليين والله على شان خاطرهم اشتريت تذاكر اليوم بستمية ريال كل وحده بميتين ويا حسافه والله كنت اتوقع ثلاثه للهلال او اربعه حسبنا الله
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53 -2017-11-18 21:48:22
تعليق مخالف
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52 -2017-11-18 21:47:55
اللهم لك الحمد
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51 - الـعــالمـــيه صعبه قوويه2017-11-18 21:47:43
الـعــالمـــيه صعبه قوويه
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50 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-18 21:45:41
احمل المسؤولية لحكم المباراة الاردني اين العشر ركلات جزاء التي كان يجب ان يحتسبها للهلال هو ساعدنا بعدم طرد اسطورتنا جحفلي من الشوط الاول عرقل لاعب اوراوا المنفرد تماما انا قلت من الاول حنا محليين
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49 - مراقب2017-11-18 21:45:19
كفو كفو يالهلال عاش الأزرق
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48 - مراقب2017-11-18 21:44:35
الفوز بأي نتيجة او التعادل ٢-٢ واكثر والكاس هلالي ان شاء الله ولاعزاء للحاقدين والحكم والاتحاد الاسيوي فالك التوفيق يا زعيم
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47 - توت2017-11-18 21:42:48
احسن بلا كوره بلا خرظي
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46 - ولد أمه2017-11-18 21:42:07
الله معاك يا الأزرق موفق ان شاء الله
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( عدد التعليقات 14,352 )45 - العنيد
🤣يقلب لاتحزن 🤣يقلب لاتحزن 🤣يقلب لاتحزن🤣 🤣يقلب لاتحزن🤣يقلب لاتحزن 🤣يقلب لاتحزن 🤣 🤣يقلب لاتحزن🤣يقلب لاتحزن🤣يقلب لاتحزن 🤣 🤣يقلب لاتحزن 🤣يقلب لاتحزن 🤣يقلب لاتحزن🤣 🤣يقلب لاتحزن🤣🤣🤣🤣🤣
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44 - سدني2017-11-18 21:41:48
إن شاء الله السبت القادم نحتفل و نفرح مع اوراوا
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43 - ابو العز الدمشقي2017-11-18 21:40:12
تدرون وش عذر الطواقي الجديد ؟؟ يقولون ان أوراوا الياباني ماخلانا نفوز هههههههههههههه يخربيتكم شو غليزين
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42 -2017-11-18 21:38:53
والله ياضحكة هوساوي يتبطح
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41 - رطب2017-11-18 21:38:19
يبقى الهلال افضل ممثل للاندية السعودية
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40 - أبو سحم2017-11-18 21:38:07
عشان النصر فاز بالخمسه تشتتم خايفين من رجعة الذيب
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39 - الرابغي2017-11-18 21:37:29
عشم ابليس بالجنة
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38 - منصف2017-11-18 21:37:23
الهلال قدم مستوى رائع لايقدمه اي نادي سعودي مع احترامي للاندية ..
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37 - الملكي2017-11-18 21:35:15
التحكيم ظلم اوراوا
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36 - خنبقه ودنبقه2017-11-18 21:35:10
العالميه صعبه وقويه .... المباراة في الرياض ولعبهم خبيص في خبيص وشلون لما تكون في اليابان ... لعيبة الهلال ركزوا على قصات القزع وهذا همهم للأسف
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35 -2017-11-18 21:34:55
الزعيق هذي عوائده
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34 - راجع قدام2017-11-18 21:34:47
للي يقول الهلال ممثل الوطن .. الهلال لا يمثل الا نفسه لا يمثلنا الا المنتخب السعودي فقط ... والراقي الملكي
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33 - فهيم2017-11-18 21:34:07
الهلال هلال فاز أو خسر
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32 - ايش قال 🙃2017-11-18 21:33:31
الشيخ عادل الكلباني
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31 - عبد العزيز الفقيه2017-11-18 21:33:30
الفوز بأي نتيجة او التعادل ٢-٢ واكثر والكاس هلالي ان شاء الله ولاعزاء للحاقدين والحكم والاتحاد الاسيوي فالك التوفيق يا زعيم
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30 - اللهم اني اعوذ بك من الفقر والجهل2017-11-18 21:32:47
لوكان الفقر العالمي قابل اوراوا هذه الليلة كم تتوقعون النتيجه
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29 - كنت زعقاوي نيفاوي محلي لابس طاقيه وتبت2017-11-18 21:32:47
هذا الفريق لا يمثل الا نفسه ولا يمثل الوطن رغم الدفع الخلفي المحلي اللوجستي
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28 - سأرمي طاقيتي بعيدا2017-11-18 21:32:15
لايجينا طاقية مسوي زعلان ومتأثر تراكم كل سنه تتمردغون في اسيا حتى اصبح اسمكم مسخرة اسيا
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27 - الجلاد2017-11-18 21:31:35
قلنا لكم. من اول. ان كنت طاقية او سنفور للعالمية صعب الوصول🤣
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26 - متابع المرصد2017-11-18 21:31:16
الفريق الياباني ضعيف لكنه واجه فريق غير منظم عشوائي دياااز كارثه اليوم ملعب هوساوي مدافع ساقط بتكتيك الستينات والسبعينات والاداره جهل في جهل والمفرج كالعاده متفرج
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25 - الجلاد2017-11-18 21:30:46
ما اقول الا الله يعيننا على البكبكة حقتهم يوم السبت القادم. بيفشلونا قدام العالم. ماصدقنا الناس. نسيت مباراة سدني
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24 -2017-11-18 21:30:45
أحمد الفهد هو السبب
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23 -2017-11-18 21:29:11
أحمد الفهد هو السبب
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22 - هاشم2017-11-18 21:29:03
الهلال ضيع اهداف بالجمله بسبب عدم التركيز والتسرع الغير مبرر استفسار حبايب هل التعادل بالمباراه القادم لصالح الهلال ام لليباني بالتوفيق للهلال ممثل الوطن
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21 - ابو وليد2017-11-18 21:28:58
سلمان الفرج نكبه بعدين ليه ينزل كنو
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20 - تعليق 52017-11-18 21:28:28
اقل شيء الهلال يلعب باسم الوطن . لكن انت نظف قلبك من ***
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19 - حبشوش2017-11-18 21:28:19
يحمد ربه الهلال ع التعادل واليابانيين بيسحبون فيهم في الاياب قولو ان شالله
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18 - خوي خوي خويه2017-11-18 21:26:48
ههههههههههههههههه مازالت السناافر تطاامر
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17 - العلياني2017-11-18 21:26:15
الحمدلله انبسطت مافي بطوله اسيا مايعرفلعا غير الاتحاد
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16 -2017-11-18 21:24:16
معليش خلونا من العاطفه نتكلم بالواقع على ارضك وجتك فرص سهله ولاسجلت اجل متى بتسجل مباراة العوده بتكون صعبه الله اعلم بالنتيجه
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15 - متابع المرصد2017-11-18 21:22:17
نتيجة ومستوى يتحملها رئيس الهلال الذي يعلم ان دياز مهو مدرب تكتيكي وخططه عشوائيه او بالاصح يلعب بدون خطه وتاركه يبربس والهلال كان يفوز لان لاعبينه يفرقون عن الغير وبنفس الوقت فرطوا بسيبيريا ااه يالقهر
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14 -2017-11-18 21:22:04
هههههههههه
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13 - يلعبو شرعت افضل بلا هلال بلا بطيخ2017-11-18 21:21:55
لن يحقق الهلال هذه البطولة حتى لو لعب مع نفسه سينهزم يكفي تطبيييييل.
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12 -2017-11-18 21:20:57
نادي هلايم تحكيم مافيه
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11 - السنة الجاية إنشاءالله.2017-11-18 21:19:55
خلينا نكون واقعيين سقف الطموح كان أعلي من الواقع علي ما أظن انه انتهت البطولة للهلال فريق الياباني شرس علي ارضه.
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10 -2017-11-18 21:19:24
نادي هلايم تحكيم مافيه
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9 - متهرش الأهرش2017-11-18 21:18:33
بإذن الله تعالى يفوز الهلال في مباراة الإياب فهو الفريق السعودي الذي لا يعرف الصعاب ويرفع اسم الوطن عاليا
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8 - ابوحود2017-11-18 21:18:15
ولله الهلال لعب كوره اليوم ومع سدني ههههههههههههههههه
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7 - دردير2017-11-18 21:17:58
فريق الهلال دمار وما عندهم راس حربه الله يساعدهم في القادم
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6 - الملكي2017-11-18 21:17:52
الف الف الف مبروك اوراوا
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5 -2017-11-18 21:17:30
مع ان الحكم اردني والشكات مدفوعه له والحكومة كلها مع الهلال استغرب اي ذهبت الملالايين ي الاردني ومع هذا كله ستدفع المليارات باليابان من اجل الهلال
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4 - ابوحود2017-11-18 21:16:59
خخخخخخ سلمولي علي تايوتا
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3 - دردير2017-11-18 21:16:44
فريق الهلال دمار وما عندهم راس خربه الله يساعدهم في القادم
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2 - الشيخ صبحي2017-11-18 21:15:57
العالمية صعبة قوية ويستمر مسلسل التفحيط السنوي
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1 - رياضي حر2017-11-18 21:15:57
بالعكس الهلال ماعليه خوف ..كل مازادت الضغوط ان شاء الله بتجي
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“ضاحي خلفان” يهدد لبنان بمصير قطرالمرصد 31 2٬376 5 ساعات
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !المرصد 105 3٬345 2 ساعتين
شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسياالمرصد 34 8٬829 3 ساعات
انا لست مزهرية في الحلقة .. “جمال عارف” يغادر أكشن يادوري بسبب تجاهل “وليد الفراج” له !-فيديوالمرصد 71 19٬266 17 ساعة
وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”المرصد 28 2٬190 21 ساعة
اخبار فنية
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!المرصد 82 15٬681 23 ساعة
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صورالمرصد 5 8٬518 يوم واحد
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتكالمرصد 206 13٬625 يوم واحد
“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!المرصد 35 11٬979 يومين
اخبار منوعة
شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالموكالات 14 3٬112 2 ساعتين
القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”المرصد 25 4٬609 7 ساعات
بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!المرصد 52 4٬702 15 ساعة
شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا التركالمرصد 39 5٬560 22 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد .. شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساءالمرصد 121 4٬821 3 ساعات
بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويتالمرصد 47 4٬518 6 ساعات
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجيةالمرصد 44 11٬890 يوم واحد
بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضارالمرصد 28 4٬906 يوم واحد
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شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعوديةواس 12 1٬545 5 ساعات
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صورالمرصد 23 2٬499 يوم واحد
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