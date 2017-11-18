شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم

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صحيفة المرصد-وكالات : توجت الهندية مانوشي تشيلار بلقب ملكة جمال العالم لعام 2017، خلال المسابقة التي أقيمت في مدينة سانيا الصينية.

ووفق ما ذكره موقع “هندوستان تايمز”، فإن مانوشي، البالغة من العمر 21 عاما، تنافست مع 108 ملكة جمال أخرى من مختلف دول أنحاء العالم.

وواجهت تشيلار، التي توجت بلقب ملكة جمال الهند لعام 2017، منافسة شرسة من متسابقات من إنجلترا وفرنسا وكينيا والمكسيك.

وطرح على تشيلار سؤال خلال مرحلة “سؤال وجواب” جاء فيه “ما هي المهنة التي تستحق أعلى راتب ولماذا؟”.

فأجابت قائلة “أعتقد أن الأم تحظى باحترام كبير. لا أعتقد أن الأمر كله يتعلق بالمال ولكن بالحب والاحترام الذي تقدمه لشخص ما. أمي هي مصدر إلهامي في حياتي. يجب أن تحصل على أكبر نسبة من الاحترام”.

وكانت ستيفاني ديل فالي من بورتوريكو قد حصدت لقب ملكة جمال العالم لـ2016.

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