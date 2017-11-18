شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم
صحيفة المرصد-وكالات : توجت الهندية مانوشي تشيلار بلقب ملكة جمال العالم لعام 2017، خلال المسابقة التي أقيمت في مدينة سانيا الصينية.
ووفق ما ذكره موقع “هندوستان تايمز”، فإن مانوشي، البالغة من العمر 21 عاما، تنافست مع 108 ملكة جمال أخرى من مختلف دول أنحاء العالم.
وواجهت تشيلار، التي توجت بلقب ملكة جمال الهند لعام 2017، منافسة شرسة من متسابقات من إنجلترا وفرنسا وكينيا والمكسيك.
وطرح على تشيلار سؤال خلال مرحلة “سؤال وجواب” جاء فيه “ما هي المهنة التي تستحق أعلى راتب ولماذا؟”.
فأجابت قائلة “أعتقد أن الأم تحظى باحترام كبير. لا أعتقد أن الأمر كله يتعلق بالمال ولكن بالحب والاحترام الذي تقدمه لشخص ما. أمي هي مصدر إلهامي في حياتي. يجب أن تحصل على أكبر نسبة من الاحترام”.
وكانت ستيفاني ديل فالي من بورتوريكو قد حصدت لقب ملكة جمال العالم لـ2016.
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التعليقات
وللناس فيما يعشقون مذاهب
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مافيه اجملا من ستر الله والحياء لانه سلعة نادره وثمينه لايعرفها الا الانقياء،،،
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تعليق مخالف
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حلوه ملوكات جمال الهندوستان ما ادري واش اسمها
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عاديه ما ادري لجنة مسابقات ملكات جمال العالم هم حولان ولا ايش الحكايه
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العب ياسمك مع الحلوين
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وين الجمال وش كبر فمها واسنانها التلبيسه سميكه كانها مركبه طقم ماش ماهي مره شفت احلى منها
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يا يا حلات بناتنا الله يستر عليهم
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سبحان من وهبهم هدا الجمال
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فليتصوّر كل منا أنه يموت هذه الساعة ، فهل يَودّ أن يُقابِل الله بتلك الآثام ؟ هل يُقابِل الله بِنَشْرِ الصور العارية أو شبه العارية ؟ صُوَر ذوات الأرواح عموما ، وصُوَر النساء خصوصاً . هل يُقابِل الله
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وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
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وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ
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وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
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قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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