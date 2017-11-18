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الإيرانيون رموكوا رمية الكلاب وما حدا عطف عليكم غير السعودية .. شاهد : كاتب أردني يهاجم اللبنانيين المتطاولين على المملكة
صحيفة المرصد: نشر الكاتب الصحفي الأردني يوسف علاونة مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على موقع”يوتيوب” وجه خلاله رسالة شديدة اللهجة إلى المتطاولين على المملكة من اللبنانيين.
وأشار الكاتب خلال المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدور الذي قامت ولا تزال تقوم به السعودية من أجل نصرة الشعب اللبناني، وقال” الإيرانيون رموكوا رمية الكلاب وما حدا عطف عليكم غير السعودية والإمارات”.
وأضاف أن التاريخ خير شاهد على ما قامت به المملكة من أجل الشعب اللبناني مقارنة بما تقوم به إيران.
وحذر من التبعية لإيران التي لا هم لها سوى استهداف دول الخليج والنيل منها لحساب مشروعها الفارسي المجوسي” وطالب بتسجيل الفيديو ونشره على أوسع نطاق.
التعليقات
39 -2017-11-18 22:49:16
علاونة فلسطيني عاش كثيرا في الكويت كصحفي ورأيه هذا يسجل له وهو على النقيض من عطوان
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38 - كلمنجارو2017-11-18 22:48:18
المفروض لبنان يترك ليستنزف المجوس او يثور اهله ضدهم فلا رجاء فيه فهو فالج لا يعالج .... واذا تم الاعتدا على مصالحنا عندها لاحول ولا قوه الا بالله .. الضرب بيد من حديد
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37 - عليوم2017-11-18 22:44:22
الروافض لا يفيد معهم اي شي لو اهديته عسلا كل يوم لزاد حقده عليك لبنان مستعمره ايرانيه مجوسيه . شعبها مغلوب على امره اكثرهم في الغرب يعيشون بهدوا. لبنان لم تفد فيه اموال الخليج لاعماره ..
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36 - ملقوف2017-11-18 22:43:06
والله انا يعجبني كلامه
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35 - ملقوف2017-11-18 22:41:31
الرجل جالس يفضفض عن حاله بس بطريقه علنيه وامام اكثر البشر الله يوفقك ياعلاونه
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34 - ضمائر مخزونه2017-11-18 22:40:54
الرحال وقلومه ماخذين وضعية الميت
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33 - أبو هشام2017-11-18 22:40:24
رجل صادق ونظيف لا تتهمونه بما ليس فيه من لا يعرفه أتنى يتركه في حاله حشر الأعداء وكرههم عيشتهم الله يسعده ويحميهم منهم .. أجره على الله ثم أتنى على ولاة الأمر الوقوف معه بقوة فقل نضيره في الوقت الحاضر
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32 - خمبله2017-11-18 22:40:09
بيض الله وجهك يالعلاونه والله انك كفووو ..رسالتك ومواقفك محفوظه في قلوبنا. ولن نلتفت لنباح الكلاب . قافلتنا تسيير . شكرا للعلاونه شكرا شعب الاردن الشقيق ..
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31 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-11-18 22:39:25
عطوه لكزس يستاهل
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30 -2017-11-18 22:37:50
الحمد لله الوطن فيه كفاءات فذة تستطيع أن تحمي وطنها بالفكر وبالدم اذا لزم الأمر.
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29 - أبو هشام2017-11-18 22:36:30
ضروري على ولاة الأمر الوقوف مع البطل الأعلامي يوسف علاونه تابعوه على اليوتوب فضحهم عراهم دافع عن دينه وعرض الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أنه يدافع عن المملكة بأستماتة قل نضيرها بين لأعلاميين حفظه الله
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28 -2017-11-18 22:34:09
تعليق مخالف
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27 - ابو احمد2017-11-18 22:33:30
بس نسي يسجل رقم حسابه في نهاية المقطع
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26 - جحا يحقق2017-11-18 22:32:28
ت23/ بس وين الأفضل شخص ياخذ مصاري ويسبك زي إعلام الحمدين وإيران ولا واحد يدافع عنك وعن الحق ويستاهل لو اخذ اما انت فأنت دابة ظن ما تشاء
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25 - ابو احمد2017-11-18 22:32:24
الواجب ترحيل اللبنايين باسرع وقت احقد واوصخ بشر ع وجه الارض يامااسود قلوبهم على الخليجيين وخاصة السعودي
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24 - النايف2017-11-18 22:30:32
اللهم اكفنا شر كل من ارد بالاسلام والمسلمين سؤ اللهم رد كيدهم بنحورهم وجعلهم عبرة للعالمين،،،
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23 - ابو احمد2017-11-18 22:30:05
انا دايم اتابعه يدافع عن السعودية دايمآ
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22 - ابو عبد الرحمن2017-11-18 22:21:38
لو فيه تصويت على ترحيل اللبنانين من السعودية لكان اغلب السعودين صوتو 90 بالميه صوتو
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21 -2017-11-18 22:20:53
توجيه الرسالة بتحضر لها تأثير إيجابي وتعكس مدى إحترام المتحدث لنفسه. مثلا: إذا حدثك إنسان وأنت تعرف أنه لايقول الحقيقة فإن كنت تحترم نفسك ترد عليه:***
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20 - قوندا2017-11-18 22:20:07
بيض الله وجهك والاردن على راسي ملك وشعب لانك تمثل الاردن يا زلمه ي شهم ي بن الكرام
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19 -2017-11-18 22:17:55
الرز حلو وطعمه لزيز وبحبك يارز ياقميل
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18 - فهد2017-11-18 22:13:59
والله والنعم بك يا علاونه يجب ان يدفع اللبنانيون ثمن تهجَّم حزب الشيطان وعون علي السعوديه وخل ايران تنفعهم
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17 - اللغة2017-11-18 22:13:58
سوي وراح تشوف خوف اللبنانيين
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16 -2017-11-18 22:13:57
والله كفو اشكرك يوسف
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15 -2017-11-18 22:12:27
طيبك اعرف وين توديه
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14 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-18 22:11:35
شوف كيف حالة 🦍
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13 - عبدالرحمن الدوسي2017-11-18 22:09:47
والله لو نسوي مليون هاشتاق ماحد حولنا للاسف
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12 - اللغة2017-11-18 22:08:55
بلادنا عزيز على قلوبنا ولا اعز من بلدي
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11 - اللغة2017-11-18 22:08:23
حملة بترحيل اللبنانيين من السعودية
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10 - اللغة2017-11-18 22:08:22
حملة بترحيل اللبنانيين من السعودية
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9 - اللغة2017-11-18 22:07:20
اللبنانيين عايشين عيشة الملوك عندنا وياكلوا من خيارات البلد نطالب بطردهم من السعودية
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8 - اللغة2017-11-18 22:06:20
والله لو اعرف اسوي هشتاق كان سويت حتى يوصل الترند العالمي بابعاد اللبنانيين من بلادنا
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( عدد التعليقات 2,457 )7 - ابونواف...
رجل عربي حر اصيل ومنصف يدافع عن السعودية وكأنه احد مواطنيها عربي قح وليس ممن يقاتلوناعلى الحدودويشتمونا في المواقع وهم عايشين بيننا وقد انتفخت اوداجهم ولكنهم كالقطط تأكل وتنكر ولكن لن تدوم لهم الفلة
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6 - اللغة2017-11-18 22:05:18
نطالب بحملة ضد اللبنانيين بترحليهم للبنان
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5 - وقانقا2017-11-18 22:05:03
هذا يوسف علاونه معروف انه جلاد المجوس وله متابعين كثر جدا ، وله قناتين شهيرتين على اليوتيوب : شؤون عربية و كواليس الحدث
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4 - اللغة2017-11-18 22:04:35
لابد من ابعاد اللبنانيين من السعودية
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3 - مفسر أحلام2017-11-18 22:04:25
والله انك كفووو يالعلاونه لبنان اذا قطعت الدول العربيها علاقتها بها سترتمي لايران واسرائيل وستخسر كل شيء ابیان واسرائيل لديهم مشروع الدوله اليهوديه الكبری الخميني يهودي الاصل والمنشاء
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2 - ضيف الله2017-11-18 21:59:48
نعم حقيقه حتى اليوتيوب يحذف مقاطعه .... احفظو مقاطعه قبل الحذف
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1 - جمعان2017-11-18 21:54:21
هذا يوسف علاونه من خيرة الرجال كثر الله امثاله وقلل من ابو لطميه ومقبلي ارجل المجوس في كربلاء
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بواسطة : الى المعلقين الى يردون على قلم ورحال
حتى الطقطقة مايستاهلوها...
بواسطة :
السيسي خيال عنده خيل الفروسيه...
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