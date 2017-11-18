الإيرانيون رموكوا رمية الكلاب وما حدا عطف عليكم غير السعودية .. شاهد : كاتب أردني يهاجم اللبنانيين المتطاولين على المملكة

حجم الخط A A A المرصد 39 2٬122 1 ساعة

صحيفة المرصد: نشر الكاتب الصحفي الأردني يوسف علاونة مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على موقع”يوتيوب” وجه خلاله رسالة شديدة اللهجة إلى المتطاولين على المملكة من اللبنانيين.

وأشار الكاتب خلال المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدور الذي قامت ولا تزال تقوم به السعودية من أجل نصرة الشعب اللبناني، وقال” الإيرانيون رموكوا رمية الكلاب وما حدا عطف عليكم غير السعودية والإمارات”.

وأضاف أن التاريخ خير شاهد على ما قامت به المملكة من أجل الشعب اللبناني مقارنة بما تقوم به إيران.

وحذر من التبعية لإيران التي لا هم لها سوى استهداف دول الخليج والنيل منها لحساب مشروعها الفارسي المجوسي” وطالب بتسجيل الفيديو ونشره على أوسع نطاق.

