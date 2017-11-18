كيف ردت الجوازات على سؤال مواطن عن خيار دفع رسوم المرافقين ما بين شهري أو سنوي؟

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صحيفة المرصد: تجددت المطالب بوضع خيار لدفع الاستحقاق المالي لرسوم المرافقين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، ما بين شهري أو سنوي (مع تجديد الإقامة).

وكان أحد المواطنين كتب سؤالاً عبر حساب الجوازات الرسمي على “تويتر “، قال فيه: “هل الرسوم تدفع مع تجديد الإقامة للوافد أم شهرية وكيف الوضع إذا عند الخروج والعودة وشكرا”.

وردت الجوازات قائلة: “أهلا بك، تعرّف على آلية تطبيق استحصال الاستحقاق المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص. شكرا لتواصلك”.