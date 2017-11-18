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حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق
صحيفة المرصد : كشف الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة عن فرض الضريبة على البنزين.
جاء ذلك في سؤال للحساب حول تطبيق الضريبة على البنزين ، ليرد الحساب : “بخصوص استفساركم عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عن البنزين نعم تفرض ابتداء من 1 يناير 2018 بنسبة 5 % “.
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التعليقات
68 - كاره الليبرالية2017-11-19 00:53:40
اخنقو المواطن اكثر علشان ينفجر
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67 - ابن سدغان2017-11-19 00:40:25
مافيه مشكله حطو القيمه المضافه...بس اعيدو علاوة 38و39للموظفين
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66 - حساب المواطن لنا نحن الموطنين !!2017-11-19 00:34:49
58 - زائر ... الله يكفي شر الضرايب // الضرائب مصدر دخل لتنمية المجتمع وتقديم المزيد من الخدمات
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65 - حساب المواطن لنا نحن الموطنين !!2017-11-19 00:33:52
58 - زائر ... الله يكفي شر الضرائب // من سافر برا لاحظ أن كل الخدمات والمبيعات تشملها الضرائب
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64 - عباس2017-11-19 00:33:50
بشتري دباب ولشخص بالغتوة ولعقال وادق اللطمه والحقوني اتحداكم، ماعاد الي أسوِّق سيارة بخليها الحريم يستاهلون انا دباب يكفيني وارخص
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63 - حساب المواطن لنا نحن الموطنين !!2017-11-19 00:32:50
58 - زائر ... الله يكفي شر الضرائب //اغلب بل كل دول العالم انما تنهض وتتحسن خدماتها بالضرائب
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62 -2017-11-19 00:32:12
باقي كل ما تطلع وتدخل البيت ضريبة ..اتوقع القائمين على الضريبة فاهمين خطأ سمعو بشي اسمه ضريبة مضافة طبقوها على كل شي. ولكن كلنا أمل بالله ثم الملك وولي عهده في النظر في الموضوع لرحمة المواطن المسكين
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61 - كاسرهم2017-11-19 00:29:39
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 37 )60 - ياسر11
خلوالبانزين يخيس بالمحطات وبنمشي رجل
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59 - متعب2017-11-19 00:28:15
طالت وشمخت والله طفح الكيل
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58 - زائر2017-11-19 00:15:57
الله يكفي شر الضرائب
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57 -2017-11-19 00:12:45
تنشد عن الحال هذا هو الحال هم جديد على الأول تحملته
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56 - حساب المواطن لنا نحن الموطنين !!2017-11-19 00:09:23
55 - ابو فيصل .. اجل وين حساب المواطن يالله فرجك ياكريم // ابشر بسعدك وسيلبي الزيادة في سعر البنزين ويزيد
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55 - ابو فيصل2017-11-19 00:05:39
اجل وين حساب المواطن يالله فرجك ياكريم
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54 - مبارك العبدالعزيز2017-11-19 00:04:15
الله لا يوفقك
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53 - شغف2017-11-19 00:03:24
يارب يزادالبنزين 100٪100لتقل رجت الشوارع من هل الشباب الذي لايعطي الطريق حقة والمشكلة كل متكلم المرور عن تطبيق مخالفة طبقة المخالفة ليتأكدوا من ردة المرور مثل عكس الشوارع هددالمروربالمخالفة ولم يفعل ش
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52 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!2017-11-19 00:01:39
12 - زائر من الكَوْاكَبٌ ..... /// الفرق بينا لآمانة والخيانة ؟! كالفرق بين المشتري وكوكبك !!
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51 - مبارك العبدالعزيز2017-11-19 00:00:39
يوفقكم
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50 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!2017-11-18 23:59:29
12 - زائر من الكَوْاكَبٌ ..... اللَّهَ يرحم ؟!! /// وش رايك في خلفان ؟ !!
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( عدد التعليقات 31,613 )49 - برق _ الحرم
((((( للاسف كان الاعلان تدريجي .....ولم يكن التطبيق تدريجي ..... باقي الهواء وتكمل ....... ومن وسع على الناس وسع الله عليه)))))
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48 - حلم الوطن2017-11-18 23:58:21
حنا أصلاً سهرانين هذي الفتره نترقب والله نسمع أخبار حلوه نقرأها يقولون فيه مكرمات ملكيه نلاقي زياده كل يوم في شي من زمان ما سمعنا شي حلو ماغير لأهل الرواتب طيب حنا اللي مش موظفين نأكل تراب مثلاً
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47 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!2017-11-18 23:58:07
12 - زائر من الكَوْاكَبٌ ..... اللَّهَ يرحم منصور بن مقرن ؟!! /// تأخرت ؟ لا يكون فارق توقيت الكواكب
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46 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!2017-11-18 23:57:17
12 - زائر من الكَوْاكَبٌ ..... اللَّهَ يرحم منصور بن مقرن ؟!! /// ويسكنه فسيح جنانة
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45 - محمد الجعيد2017-11-18 23:57:14
الله يستر ليش المفروض يكون من السلع المستثناه . اذا فيه ارتفاع في الاسعار من الطبيعي رفع الرواتب وخاصه المتقاعدين
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44 - يحيى2017-11-18 23:57:08
🤗🤗🤗
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43 - يجيب الله المطر 😂2017-11-18 23:56:08
الحل التحويل لسيارات الديزل .
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42 - بدري بيك2017-11-18 23:55:59
حنا نقدر وال تستاهل متعودين دايما هههه
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41 - مواطن فقير جدا2017-11-18 23:55:20
الله وكبر.. مادري وش أقول !!!!!
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40 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!2017-11-18 23:55:20
لمجر أخونجيتك !! ستشعر بالأذى !!
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39 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!2017-11-18 23:54:42
يسيئون للإمارات الشقيقة !!! ويرون إيران شريفة وفريدة ؟ !!! هل تعرف الخونة الأخونجية ؟ اذامش عارف حبيت أفكرك يا خائن
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38 - حلم الوطن2017-11-18 23:54:10
من جد وضعنا كمواطنين اصبح حرج لازم ولي الامر وولي عهده يوصل لهم صوت المواطنين انا متاكد انهم رح يرئفو بالحال فقط نبدأ بهاشتاق وشرط يكون بعدد كبير صدقوني ساعتها رح نكسر خاطرهم
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37 - قطاع خاص2017-11-18 23:53:11
ارحمونا حالنا ورواتبنا مزريه ان تغدينا ماتعشينا
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36 - إذا اخونجي !! حبيت أذكرك بالخيانة ؟!!!2017-11-18 23:52:50
خلفان عندما تسيئ لحزب اللات ! فأنت تؤذي الاخوان الخونة ؟
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35 - زائر2017-11-18 23:50:55
مصيبه اذا تنفذت مافيه فائده من الوظائف والرواتب. يوجد معلمين وعسكريين وموظفين كثر يعملون في مناطق نائيه عملهم يبعد عن سكنهم ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ١٠٠ ماذا سيفعلون ملحل ؟؟؟؟؟
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34 - حلم الوطن2017-11-18 23:50:46
من جد فيني ضحكه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مدري ليش شكلي ابي اتجنن او فعلاً شر البلية ما يضحك نفسي اعرف هذولي اللي وضعو هالزيادات ايش يحسون فيه اذا شافو دعوات المواطن الفقير عليهم حسبنا الله عليهم
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33 - زعلان2017-11-18 23:49:35
لو دريت كان نمت بدري 🛏
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32 - ابو منار2017-11-18 23:47:28
على كذا ***
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31 - البتول2017-11-18 23:46:04
حسبي الله ونعم الوكيل
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30 - متقاعد2017-11-18 23:45:43
حنا يالمتقاعدين اللي رواتبنا تحت ٣٧٠٠ ريال كيف؟
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29 -2017-11-18 23:41:56
كذا الوضـــــــــــــــــــــــــــــــع خطيـــــــــــــــــــــــــــر والناس ضاقت ذرعا بهذا الضغط وحسبي الله على كل من يريد سوء بالوطن والمواطن
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28 - موظف في شركة مستثمرمليونير2017-11-18 23:40:52
مالقاها الا الاجانب مبسوطين على الاخر ياحظهم ملايين و شركات ومؤسسات ووضعهم ممتاز وماحد يقدر يقرب لهم .. وموظفينا عندهم ب٣٠٠٠ في شركاتهم وعندهم ملايين وآخر الشهر يخصمون علينا ولاحسيب ولارقيب
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27 - بقالة بدون بضاعة2017-11-18 23:36:11
وش السالفة ياجماااااعة👀
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26 - عتا2017-11-18 23:33:57
انا لله وانا اليه لاراجعون ، ولا حول ولا قوة الا بالله ..
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25 - بنت آدم2017-11-18 23:32:59
تعليق مخالف
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24 - غريب الدار2017-11-18 23:31:54
يعني نرجع للمزارع نحصد وناكل
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23 - تعبان2017-11-18 23:30:48
بصير امشي على رجلي واوفر وش أسوي ماقدر ماعندي
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22 - اختصار2017-11-18 23:30:43
الضريبة على الكهرباء والماء والمشروبات الغازية و البساكيت المستورده والدخان و البنزين والقيمة المضافة على كل فاتورة تدفعها في مشترياتك جميعها طيب وبعدين علموني ياناس وش باقي ماخذتو عليه ضريبه وخريبه
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21 -2017-11-18 23:30:35
المفروض البنزين مجاني
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20 - بخن بخن2017-11-18 23:30:14
تعليق مخالف
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19 - موظف بقطاع خاص ب٣٠٠٠ والأجانب المدراء يخصمون علي كل شهر2017-11-18 23:28:03
كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام . دنيا فانيه ولا احد ميت قبل يومه . والأرزاق بيد الرحمن والحمدلله رب العالمين . اللي الارزاق بيده والموت بيده والعافيه بيده والصحة بيده وقادرعلى كل شي
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18 - حلم الوطن2017-11-18 23:27:31
ههههههههههههههههههه. تعليق ١٠ وانت صادق وربي
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17 - عبدالله الحربي2017-11-18 23:27:24
الراتب اعدموه بالابراج الموظف لا هجري ولا ميلادي لا عربي ولا افرنجي ما يعلم متى راتبه ينزل والمخالفات بالالف وقابلة للرفع وبيلحقها البنزين انا لله وانا اليه راجعون
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16 - .....2017-11-18 23:27:13
حسبنا الله ونعم الوكيل .
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15 - مختار الضيعه2017-11-18 23:25:47
والله العظيم الحين ماحنا قادرين نعيش عندنا اطفال واجر شقه ولا في شغل وين نروح
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14 - مختار الضيعه2017-11-18 23:25:46
والله العظيم الحين ماحنا قادرين نعيش عندنا اطفال واجر شقه ولا في شغل وين نروح
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13 - حلم الوطن2017-11-18 23:25:43
هل يحق لنا كمواطنين ان نرفع تظلم للملك سلمان وولي عهده ودي نعمل طلب لهم حفظهم الله وانا متاكد اذا شافو عدد الغير قادرين رح يعيدو النظر في هذه الزيادات التي ستهلك المواطن الفقير والله اني اصبحت مديون
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12 - اختصار2017-11-18 23:24:36
قسم بالله شي ماينتصدق عقب ماكنا من اول فالينها والراتب نقطربه في افواه اعيالنا ولا ضرايب وخرايب ، الله المستعان
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( عدد التعليقات 17,739 )11 - ابويوسف
صاير حالنا مثل الى يهدده كل يوم زوجه بطلاقه وحرمانه من عياله حياه تهديد وهذا الى سئل الحساب ورد عليه ماقريت لاتسئلو عن اشياء ان تبدو لكن تسيئكم اغفلو
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10 - حلم الوطن2017-11-18 23:22:28
يا هوووووه ترى الرحمه حلوه بدينا نأكل في اجسادنا من الحاجه ايش ذنب المواطن الغلبان كل شوي زياده كهرب ماء بنزين رسوم دوائر حكوميه مواد غذائيه والله لولا عندي ١٠ أبناء لأهاجر واترك البلد لكم
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9 - فقير2017-11-18 23:20:12
بدينا !! رفع دخان وبنزين. ودي ابكي😪
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8 - ابوسلطان.2017-11-18 23:19:10
حسبي والله ونعم الوكيل.
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7 - الرأي2017-11-18 23:18:55
لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم اللهم عليك توكلنا اليك المصير
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6 -2017-11-18 23:18:41
ما فهمت قالو جميع انواع الطاقه ما بيكون فيها ضريبة الى بعد عام 21 ميلادي كيف الحين
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5 - يارب تفرجها2017-11-18 23:15:50
والله ظروفي صعبة والدخل قليل جدآورايح فيه وفوق ذالك ابو عايلةكبيرة قسم بالله اني مرضت من الفقر ياعالم!بتزين الاحوال ولا كيف؟والله فسحت عيالي مافيه لبن مافيه اشياءمهمةمافيه متدمرعلى الاخروالله المستعان
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4 - Poooo12017-11-18 23:15:47
استنزاف جيب المواطن مبروك عليكم
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3 - زعتر2017-11-18 23:08:47
مبروك علينا بالرفاء والبنين؟؟؟؟؟؟ هههههههه
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2 - بدر الحربي2017-11-18 23:05:56
الامور كل مالها تستصعب الله المستعان
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1 - المتيم2017-11-18 23:05:50
هل القيمه 5 في المئه غير الارتفاع في. سعر البنزين
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