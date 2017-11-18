حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

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صحيفة المرصد : كشف الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة عن فرض الضريبة على البنزين.

جاء ذلك في سؤال للحساب حول تطبيق الضريبة على البنزين ، ليرد الحساب : “بخصوص استفساركم عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عن البنزين نعم تفرض ابتداء من 1 يناير 2018 بنسبة 5 % “.

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