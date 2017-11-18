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بالفيديو.. تفاصيل عملية جراحية خاطئة لطفل سليم تسببت بوفاة شقيقه المريض بالطائف

بالفيديو.. تفاصيل عملية جراحية خاطئة لطفل سليم تسببت بوفاة شقيقه المريض بالطائف
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المرصد 11 1٬611 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أعلنت مديرية الشؤون الصحية، في محافظة الطائف ، فتح تحقيقًا، في واقعة وفاة طفل داخل مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بسبب خطأ طبي حيث كان بحاجة لعملية جراحية، لكنها أجريت لشقيقه التوأم السليم بالخطأ.

الولادة

روى نايف العتيبي، والد التوأمين “سلطان وماهر”، تفاصيل الواقعة قائلاً ” إن “طفليه ولدا بعد 35 أسبوعًا من الحمل، واعتُبرا خديجين؛ كونهما ولدا قبل إكمالهما التسعة أشهر، وبقيا في الحضانة بقسم الولادة بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف”.

مشاكل صحية

وتابع” أبلغة الأطباء، بأنهما يُعانيان من مشاكل في الأمعاء، وأحدهما لديه مُشكلة في القلب، وأكدوا أنه بالإمكان مُتابعتها وتداركها طبيًا”. وأضاف، أنه بعد 4 أيام، أبلغه الأطباء، بأن أحد التوأمين، ويقصدون “سلطان”، وضعه الصحي غير جيد، ولا بد من التدخل الجراحي، مؤكدين بأن العملية خطرة “. وفقاً لـ “سبق”.

اكتشاف الواقعة

وأردف: “بعد إجراء العملية، أبلغوني بنجاحها، وأن الطفل على قيد الحياة، ولكنه بعد 10 أيام، اكتشف أن العملية كانت قد أجريت بالخطأ، فبدلًا من أن تُجرى العملية للمحتاج لها “سلطان”، أُجريت للطفل السليم “ماهر” .
وأشار إلى أن الأطباء حاولوا تدارك الوضع، وذلك الخطأ، حيث سارعوا لإجراء عملية للمحتاج “سلطان”، الذي ظل يُعاني طوال العشرة أيام، وتعرضت الأمعاء لديه للتلف، وبعد العملية توفي”. وحمل الأب مسؤولية وفاة ابنه لطاقم الأطباء بالمستشفى .

رد الصحة

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، إنه نظرًا لشكوى والدهما، وجه مدير صحة الطائف، صالح بن سعد المونس، بتعليق سفر الأطباء المشرفين على حالة التوأم، ومراجعة الملف الطبي؛ للتأكد من سلامة الإجراء المتخذ.
وتابع:“المراجعة الأولية، تثبت وجود تاريخ مرضي مشابه للعائلة، وسبق أن فقدت طفلاً في نفس الوضع الطبي، وهو عائد لتاريخ وراثي معروف عالميًا، يتسبب في عيوب خلقية عند الإنجاب، وصعوبة حالة المولودين؛ نظرًا للمشاكل الصحية والعيوب الخلقية للأحشاء، منذ الولادة”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 -
2017-11-19 01:05:44
واحد راح يحلل لمرته اخذوا تحليل من الرجل وبعدها بيوم أخذ النتيجة قالوا مبروك حامل
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10 - ضيف
2017-11-19 00:58:52
تعليق مخالف
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9 - الخطأ واضح
2017-11-19 00:45:19
الشمس ما تحجبونها بغربال يالشؤون الصحيه . خافوا الله في النفس اللي ماتت . سوف تتحملون الوزر في دفاعكم عن الخطأ الذي حصل . وذلك بسبب الاستهتار من بعض الأطباء وعدم الدقة في العمل .
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8 -
2017-11-19 00:28:09
ههههههههههههه
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7 -
2017-11-19 00:26:36
الخطأ يتحمله الطفل الذي اجريت له العمليه حسبي الله ونعم الوكيل
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6 - مشعان
2017-11-19 00:25:04
احسن لهم يموتو في هذا السن الحياه صعبه ضرائب وساهر ووضايف ما فيه
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5 -
2017-11-19 00:24:37
ايش الاهمال والاستهتار هذا حرام عليكم
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4 - مواطن طفشان
2017-11-19 00:22:03
فوضى عارمه ومسالخ للبشر وأطباء غير متخصصين ومجرمين ومهملين وغياب رقابي من المسؤلين عنهم واستهتارولعب في حياة البشر!!! من المسؤل هنا؟ وغيره من الأخطاء الملايين.من أمن العقوبة اساء الأدب
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3 - همسات
2017-11-19 00:21:00
حسبي الله عليهم ذبحوا الولد ولا يستحون يقولوا عيب خلقي وسبق ولادة ابن سابق !! وش هالوقاحه والتهاون بالأرواح !!!
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2 -
2017-11-19 00:04:48
لاحول ولا قوه الا بالله
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1 -
2017-11-18 23:51:35
حسبنا الله ونعم الوكيل
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آخر تعليق
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