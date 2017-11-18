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شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبه
صحيفة المرصد : قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، خلال افتتاح المرحلة الأولى لمزرعة غليون أكبر مزرعة سمك على مستوى الشرق الأوسط، قال إن كل الأموال والمشروعات توجه لخدمة المصريين.
ومازح الرئيس المصري وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي قائلاً : “يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبه”، مضيفاً : “إحنا مش بناخد الفلوس نحطها في جيبنا”.
وأضاف السيسي محدثاً وزير الدفاع “أنا بعتذر لك طبعاً”، مؤكداً أن مصر لا يحدث فيها هذا الكلام.
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التعليقات
9 - ؟؟؟2017-11-19 00:59:29
بحبك يا CC
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8 - ابن المدينه2017-11-19 00:41:57
تهديد مبطن الرجل دا مش بسيط
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7 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-19 00:34:23
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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6 - العنزي2017-11-19 00:29:03
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 31,613 )5 - برق _ الحرم
((((( هل في مصر ضباط الجيش يقدمون اقرار الذمة المالية؟؟؟؟ )))))
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4 - بن شاهر2017-11-19 00:19:18
هههههههههههههههههههه اه يابطني
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3 - بلحه2017-11-19 00:04:53
تعليق مخالف
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2 - محمد الجعيد2017-11-18 23:44:13
الله يعين**
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1 - أبورائد2017-11-18 23:38:47
أحيانا ودك **
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