شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلال
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من مشجعي نادي النصر وهم يشاهدون مباراة نادي الهلال مع نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، التي أقيمت مساء أمس على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وأظهر الفيديو ردة فعل مشجعي النصر بعد تسديد الفريق الياباني هدفاً في مرمى نادي الهلال حيث هللوا فرحاً وتعالت ضحكاتهم تعبيراً عن سعادتهم لتقدم فريق اليابان على الهلال.
وكان تعادل نادي الهلال مع نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، مساء أمس السبت، بهدف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وأضاع الهلال عددا من الفرصة السهلة التي كانت كفيلة بالخروج بفوز عريض في الشوط الأول.وبهذه النتيجة صعّب الهلال من مهمة تتويجه باللقب الآسيوي في انتظار لقاء الإياب الذي سيقام في اليابان يوم السبت المقبل.
فرحة عارمة للجماهير السعودية بعد تسجيل هدف اوراوا الياباني في الهلال 🇯🇵🔥— عبدالسلام البلوي 42 (@3bdalsalam1) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧
أجل الزعيق ممثل الوطن هههههههههههههههههههههههههههه😂😂#العالميه_صعبه_قويه#الهلال_اوراورا#الوعد_في_طوكيو#الاياب_الانتحاري pic.twitter.com/KTTBO1IJYO
التعليقات
5 وخميسه خررررررررررررررررررررررراقه #
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أعوذ بلله والله انااتحادي واتمنا من كل قلبي فوز الهلال آلله يوفقهم ويحققو الكأس
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أعوذ بلله والله انااتحادي واتمنا من كل قلبي فوز الهلال آلله يوفقهم ويحققو الكأس
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استغفرالله ما ينهظمون حتى بظحكهم هالنصراويين الله لايبلانا
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وبعدها يقولون هذا التشجيع من خارج الوطن ناس مبتعثين واللي فرحان ليسوا مواطنين ***
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واحد منهم تشقق من الضحك والفرحة......ممكن الهلال يأخذ الكأس من اليابان
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هذا قدركم انتو وفقركم
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كل هذا الشهيق والنهيق من الفقراوية حتى يقال انهم منافسين للهلال الزعيم الكبير ، اتمنى من ادارة الهلال وجمهوره عدم الرد على الحثالة والاعلان ان الهلال الزعيم ليس له منافس محلياً
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تعليق مخالف
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ليس هناك نادي عالمي. سوى النصر والاتحاد. والباقي تفحيط ههه
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الفقراويه الحثالة يعتبرون المشاركة في أي بطولة بطولة ويفتخرون بها بينما الهلال الزعيم لايفرح الا بكأس البطولة وهذا هو الفرق في الطموح والتفكيربين الزعماء والحثالة
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ت. 1. ممثل الوطن المنتخب الوطني فقط. الهلال يمثل نفسه. فهمت ولا لا. القبض عليهم أجل هههه فعلاً العقل نعمه
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للاسف الموضوع هذا يثير التعصب الرياضي ومن الخطأ وضعه كخبر وتجاهله يميت التعصب الذي أصبح داء بين الأشقاء احيانا. من الأفضل نشر الشئ الإيجابي الذي يخدم ويوحد جماهير الرياضه بشكل عام بما يخدم الوطن .
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الحقد ملى قلوب هؤلاء الحثالة وهم يعرفون أنهم حثالة ولم يجدوا طريقة للظهور سوى تشبثهم بالهلال حتى يقال انهم منافسين للهلال بينما الزعيم لايلتفت لهم ولايعتبرهم منافسين اتمنى من ادارة الهلال ان تعلن ذلك
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انا مأجل فرحتي لمباراة الإياب 4 صفر لصالح أوروا الياباني بإذن الله.
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كل واحد حر يشجع الفريق إلى يباه
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لا والله عيب مصيبه ان يفرحوا بهزيمة الهلال وين الوطنيه ؟؟ قمة المهزله وان كنت نصراويا هل تفرح بهزيمة بلدك ؟؟!! تخلف وقلة عقل الله لايبلانا
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لكن المفروض يتم القبض عليهم والتشهير بهم . الوطن خط احمر . والهلال في مهمة وطنية
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