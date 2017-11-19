شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلال

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من مشجعي نادي النصر وهم يشاهدون مباراة نادي الهلال مع نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، التي أقيمت مساء أمس على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وأظهر الفيديو ردة فعل مشجعي النصر بعد تسديد الفريق الياباني هدفاً في مرمى نادي الهلال حيث هللوا فرحاً وتعالت ضحكاتهم تعبيراً عن سعادتهم لتقدم فريق اليابان على الهلال.

وكان تعادل نادي الهلال مع نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، مساء أمس السبت، بهدف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وأضاع الهلال عددا من الفرصة السهلة التي كانت كفيلة بالخروج بفوز عريض في الشوط الأول.وبهذه النتيجة صعّب الهلال من مهمة تتويجه باللقب الآسيوي في انتظار لقاء الإياب الذي سيقام في اليابان يوم السبت المقبل.

