مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

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ترجمة صحيفة المرصد: لا زال الجدل دائرا حول حقيقة رحلات رواد الفضاء إلى القمر والتي يطلق عليها “أبولو”، وما إذا كانت هذه الرحلات انجازا بشريا خارقا أو وهما عاش فيه الناس سنين طويلة. واستشهدت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية بأحد الفيديوهات التي انتشرت على موقع “يوتيوب” وتؤكد عدم صحة هذه الرحلات وأنها “وهمية”خاصة رحلة “ابولو 17” 1972 وهي أخر رحلة قام بها رواد الفضاء للقمر. حيث أظهر المقطع صورة لأحد الأشخاص وهو يظهر في الصورة التي ظهر فيها رائد الفضاء لحظة هبوطه للقمر ، حيث انعكست صورة الشخص في النظارة التي كان يرتديها رائد الفضاء . وتسائل صاحب المقطع عن هوية هذا الشخص المتواجد في الصورة وكيف تواجد في هذا المكان وهو يرتدي ملابس عادية ليس لها علاقة بما يرتديه رواد الفضاء الذين يهبطون على سطح القمر، وعلق بقوله: هل جئنا بالقمر إلينا ؟ وأين يتواجد هذا الشخص. وأكد صاحب هذه النظرية أن هذا الهبوط السادس الذي حدث عام 1972 على الأقل لم يحدث وكان كذبا بسبب وجود رجل صاحب شعر طويل وسترة يرتديها.