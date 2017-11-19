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الخدمة المدنية تكشف عن خبر سار لـ “أطباء أسنان” المملكة في الرياض !
صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية أن وزارة الخدمة المدنية السعودية رفضت تجديد عقود أطباء الأسنان غير السعوديين المقيمين في مدينة الرياض، مرجعة قرارها إلى توفر مواطنين ومواطنات مؤهلين لشغل تلك الوظائف.
وبحسب صحيفة “الحياة” كشفت مصادر مطلعة عن موافقة وكالة وزارة الخدمة المدنية للاستقطاب والتوظيف على تجديد عقود فئة الأطباء المقيمين الذين تجاوزت خدماتهم 15 سنة للذين تقع مقرات وظائفهم في المراكز والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، كما وافقت على تجديد عقود الأطباء من فئة «نائب» مدة سنة من تاريخ نهاية عقودهم الحالية.
التعليقات
14 -2017-11-19 08:34:29
الرجاء تعميم القرار في جميع المحافاظات وعمل دراسه لاطباء المستقبل بحيث تكون الوظاءف متوفره واهم من كل هاذا ان القبول لدراسه الطب يكون بلكفاءه وليس بلواسطه كما اعتدنا في السابق
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13 -2017-11-19 08:29:40
طيب ومراكز طب الاسنان الي فاتحينها الوافدين ويشغلون فيها بني جلدتهم وش وضعها
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12 - الرأي2017-11-19 08:23:47
مع ان الاسعار ترتفع كثير لكن لاجل ابناء الوطن يرخص لهم المال مبروك عليكم هذا التوطين ماهو بقالة مغسلة بنشري ياوزارة العمل
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11 -2017-11-19 08:20:18
اناراجع بمستشفى الامل لصحةالنفسيةفهم لايعطون العلاج كل3شهوركباقي المستشفيات لابد ان تحضركل شهروتمسك طابوروتتحصل على علاجك وغالبامايكون عدم وجودعلاج بالصيدلية خلال ستةاشهرلم يعطوني علاج 1 مرة وهذاخطر
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( عدد التعليقات 31,627 )10 - برق _ الحرم
(((( ابناء المملكة اولى من غيرهم .... ويجب على وزارة العمل والصحة ايقاف الاستقدام لهذه الشريحة من الاطباء وعدم تجديد التراخيص للاطباء الاجانب))))
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9 - شغف2017-11-19 08:12:17
الان أتى السند القوى للشباب والشابات وليس قبل كان يتعمد تعطيل الشباب والهرولة خلف الاستقدام وتحطيم الشباب وليس أطباء الأسنان بل في كل المجالات حتى بالحفلات الان التعاقد مع خارج الوطن .والتوصيل وكل شئ
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8 - السعودية العظمى2017-11-19 08:06:56
وننتظر تفعيله أيضا على الاطباء الذين يعملون في القطاع الخاص ولا يهمهم إلا جمع الأموال الطائلة مع أن اغلبهم لا يجيد المهنة بينما السعوديين ذوي كفاءات عالية جداً جداً
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7 - أبو سحاااب2017-11-19 08:05:05
الأطباء السعوديين تدربوا تدريب سليم ودراسة ناجحة تخرجوا من كليات طب الأسنان وقضوا وقت تدريب عملي أعرف أطباء وطبيبات فتحوا مركز أسنان كلهم سعوديين من استقبال إلى أطباء واشتغلوا وناجحين وشغلهم سليم
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6 - ابوشلش2017-11-19 07:46:25
عطرك سداح فرصه
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5 - طاير الورد2017-11-19 07:40:44
بعض اسنان السعوديين يبي لها طبيب اسنان باكستاني يده كنها مرزبه ...كله بسبب زواج الاقارب اغلب السعوديين جسمه ضعيف ..ومايصلح في الاعمال الشاقه
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4 - sar-al-sa2017-11-19 07:40:40
نسير في طريق صحيح بالتدريج نحو الوافدين والاجانب المشروع منهم وغير المشروع حتى نصل مرحله قصر قدومهم للدفع وليس للاخذ الذي يعتبر مخالفه في دول محدودي الامكانيات مثلنا رغم البترول والاماكن المقدسه
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3 -2017-11-19 07:26:42
مستحيل اصلح اسناني عند ولد سعودي مسوي جل على راسه ويتميلح بالمستوصف والمستشفيات
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2 -2017-11-19 07:09:48
قرارغير مقبول فالمحافظات والمراكز مثلها مثل الرياض واغلب ابناء الوطن ليس لديهم مانع في العمل في تلك المحافظات والمراكز بل تعتبر فرصة لهم لاكتساب مزيد من الخبرة بعيدا عن كثرة المراجعين في الرياض
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1 - hima2017-11-19 06:55:33
كل ماتقولو حاجه زي كدا وفيها توطين,تلاقي عدد الاجانب يزداد في الشغله,وكانها عمليه عكسيه,كان الله في عون المواطن الغلبان.
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