الخدمة المدنية تكشف عن خبر سار لـ “أطباء أسنان” المملكة في الرياض !

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صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية أن وزارة الخدمة المدنية السعودية رفضت تجديد عقود أطباء الأسنان غير السعوديين المقيمين في مدينة الرياض، مرجعة قرارها إلى توفر مواطنين ومواطنات مؤهلين لشغل تلك الوظائف.

وبحسب صحيفة “الحياة” كشفت مصادر مطلعة عن موافقة وكالة وزارة الخدمة المدنية للاستقطاب والتوظيف على تجديد عقود فئة الأطباء المقيمين الذين تجاوزت خدماتهم 15 سنة للذين تقع مقرات وظائفهم في المراكز والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، كما وافقت على تجديد عقود الأطباء من فئة «نائب» مدة سنة من تاريخ نهاية عقودهم الحالية.