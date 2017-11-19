وزارة المالية تنشر تفاصيل أرقام ميزانية الربع الثالث من 2017 .. وتكشف قيمة العجز الإجمالي خلال 9 أشهر

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صحيفة المرصد:أعلنت وزارة المالية السعودية ميزانية الربع الثالث من 2017، والتي تضمنت إيرادات بقيمة 142.14 مليار ريال، ومصروفات 190.87 مليار ريال.

وخلال الربع الثالث بلغت قيمة العجز 48.73 مليار ريال.

بيان بشأن الميزانية

وقالت وزارة المالية السعودية في بيانها بشأن الميزانية إن قيمة الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، بلغت 450.122 مليار ريال، والمصروفات 571.58 مليار ريال.

وبلغت قيمة العجز الإجمالي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، نحو 121.458 مليار ريال.

الإيرادات النفطية

وبحسب بيان وزارة المالية فإن الإيرادات النفطية في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 33%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016.

وعلى أساس سنوي ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6%، فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 5%.

ارتفاعاً في الإيرادات

وأظهرت نتائج التقرير ارتفاعاً في الإيرادات مقارنة مع النتائج المحققة في الربع الثالث من العام 2016، إضافة إلى ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية بما نسبته 80%، خلال نفس الفترة.

وقالت وزارة المالية إن أرقام الميزانية في الربع الثالث تظهر استمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017م.

وأضافت “تبّين الأرقام الأخيرة للميزانية أن حكومة المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول الى أهدافها على المدى الطويل، بتحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن”.

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