بالفيديو.. جستنيه: الفريق الياباني لعب على الجانب النفسي.. وخاصة اختياره اللعب باللون الأصفر
صحيفة المرصد: علق الصحفي الرياضي ومدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، عدنان جستنيه على مباراة نادي الهلال مع نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وقال “عدنان جستنيه” خلال لقاء له على قناة 24 الرياضية أن الفريق الياباني لعب كثيرا على الجوانب النفسية والمعنوية قبل بداية المباراة .
وأضاف أن اختيار الفريق لـ ” اللون الأصفر ” ليس عشوائياَ وإنما اختاروه وفقاً لعوامل نفسية ومعنوية لافتاً إلى أنهم يهتمون بعلم الألوان” في إشارة إلى سعي الفريق للفوز في المباراة من خلال الاستعانة بجميع الوسائل سواء نفسية أو طريقة اللعب في المباراة .
يشار إلى أن المباراة انتهت بتعادل نادي الهلال مع نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، بهدف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا. وأضاع الهلال عددا من الفرصة السهلة التي كانت كفيلة بالخروج بفوز عريض في الشوط الأول.وبهذه النتيجة صعّب الهلال من مهمة تتويجه باللقب الآسيوي في انتظار لقاء الإياب الذي سيقام في اليابان يوم السبت المقبل.
عدنان جستنيه : الفريق الياباني لعب كثيرا على الجوانب النفسية قبل بداية المباراة خاصة دراسته لعلم الالوان واختياره اللون الاصفر#الهلال_أوراوا#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/5z9vs4nZo8— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
هههههههههههههههذ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂ذ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😄 الله واكبر عليك يا عدنان
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والله لادري عنكم لاهلال ولاغيره لاتحرقون انفسكم يالجمهور المسكين لعيبت الانديه حبايب جلسات مع بعض وانتم صرخي وحالتكم حاله
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أقول له احترم عقولنا يا سيد جستنيه ولا تحاول تتفلسف دون ان ترتكز على وقائع وحقائق، قال ايه قال مختارين اللون الأصفر عمدا، والجميع يعلم أن كل فريق له عدد 3 أطقم يختارها قبل بداية الموسم ومجبور عليها!!
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والله أنت كلك نفسيه ... الله يشفيك ...
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معروف الطواقي يقمطون عند لون النصر
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اصﻻانت وش عرفك بالكوره***
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حتى اللون مسبب للهلال حالة نفسية ورؤية أشباح لابسين اصفر . لله درك يانصر . كل يوم يزيد حبي لهذا النادي
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ماهو صاحي لو الجانب النفسي كان لعب بالاحمر لان عقدة الهلال القادسيه.اما اللون الأصفر فهو في صالح الهلال .فريق النثر والاتهاد هههههههههههههههاي فهم لعبة الهلال بالخمسات
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ليه
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وهل اصبح اللاعبون مثل الثيران في حلبات مصارعة الثيران العبوا وتركوا الألوان لانكم لا تمثلون أنفسكم بل بلدكم والغوا النظر لاي نادي او لون ايا كان عندما تكون المباريات مع أندية او منتخبات دولية
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أول مرة تحكي صح.. .!!!
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مسكين جنستيه يرى اشياء بمفرده. هذه ليست مباريات حواري الفريق عنده طقم ثالث معتمد يابو خواطر
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