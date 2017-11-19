بالفيديو.. جستنيه: الفريق الياباني لعب على الجانب النفسي.. وخاصة اختياره اللعب باللون الأصفر

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صحيفة المرصد: علق الصحفي الرياضي ومدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، عدنان جستنيه على مباراة نادي الهلال مع نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال “عدنان جستنيه” خلال لقاء له على قناة 24 الرياضية أن الفريق الياباني لعب كثيرا على الجوانب النفسية والمعنوية قبل بداية المباراة .

وأضاف أن اختيار الفريق لـ ” اللون الأصفر ” ليس عشوائياَ وإنما اختاروه وفقاً لعوامل نفسية ومعنوية لافتاً إلى أنهم يهتمون بعلم الألوان” في إشارة إلى سعي الفريق للفوز في المباراة من خلال الاستعانة بجميع الوسائل سواء نفسية أو طريقة اللعب في المباراة .

يشار إلى أن المباراة انتهت بتعادل نادي الهلال مع نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، بهدف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا. وأضاع الهلال عددا من الفرصة السهلة التي كانت كفيلة بالخروج بفوز عريض في الشوط الأول.وبهذه النتيجة صعّب الهلال من مهمة تتويجه باللقب الآسيوي في انتظار لقاء الإياب الذي سيقام في اليابان يوم السبت المقبل.

