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بالفيديو : الأهلي يسقط في فخ التعادل مع التعاون بهدف لكل منهما
صحيفة المرصد : سقط الأهلي في فخ التعادل أمام مضيفه التعاون 1-1 لحساب الجولة الـ10 من دوري المحترفين السعودي.
وتقدّم الأهلي عن طريق هدافه عمر السومة في الدقيقة الـ3 من زمن المباراة، وفي الشوط الثاني أحرز سيدريك أمبيسي التعادل لفريقه التعاون في الدقيقة 63 من زمن المباراة.
بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة، في حين رفع التعاون رصيده إلى 12 نقطة.
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التعليقات
12 - ابو صالح سكري2017-11-19 22:57:05
غريبة التعاون والاهلي سعيد
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11 - ابو صالح سكري2017-11-19 22:57:01
غريبة التعاون والاهلي سعيد
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10 - تيم2017-11-19 22:56:53
النهاية معروفة .. الزعيم البطل والأهلي الوصيف.. والباقي تكملة عدد
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9 - اهلاوي غيرمتعصب2017-11-19 22:50:39
انا تكلمت من مباراة الباطن خطة المدرب فاشله ومصر على عدم اشراك المؤشر وعبدالفتاح من اول المباراه على ومركزعلى المحاوربصراحه اذامانظرت الاداره في وضع المدرب والابيروح الدوري كالعاده
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8 - wad2017-11-19 22:48:22
هالحارس هذا ***ههههههههههههههاي
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7 -2017-11-19 22:38:50
حارس الأهلي من
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6 - علم وقلم2017-11-19 22:26:36
نجاة الاهلي من خسارة محققه
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5 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-19 22:24:08
من جدهم هالمحليين يلعبون للحين ؟؟ ناس في طوكيو وناس بالقصيم
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4 - غبار الماضي2017-11-19 22:09:19
حقيقة الفريق مايستحق الفوز ولا حتي التعادل فريق متهاون متهالك فاشل كثير عليه ان يكون في الصدارة يبيله غربله ومحاسبه.. لأهلي مضيع هويته في الملعب ولا جملة تكتيكية مقنعه حرام عذبتو محبيكم من الجماهير..
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3 - منقاش2017-11-19 22:07:13
اضاع نايف هزازي بلنتي في آخر الوقت كما اضاع هدفا محققا في آخر الثواني بتسديدة غريبة برأسه
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2 - صفخه2017-11-19 22:01:12
للاسف الأهلي يستحق الهزيمه فريق مفكك.. خساره في اللاعب ٥ قروش رفعوا ضغطنا .... لازم يحاسب اللاعبين منصور سعيد سوزا ومعهم المدرب
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1 - العالمي 💛💛💛💛2017-11-19 21:54:38
الأهلي في حظرة الحكم الأجني مايفوز وهذه الحقيقة بعكس النصر يفوز مع الحكم الأجنبي
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آخر تعليق
بواسطة : تراب ال شارع
حي كامل لا يوجد تصريف في مكه المكرمة...
بواسطة :
تعليق مخالف...
بواسطة : ثلج حار
تعليق 138 أنت موصويلح أنت طويلح...
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