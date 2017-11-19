بالفيديو : الأهلي يسقط في فخ التعادل مع التعاون بهدف لكل منهما

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صحيفة المرصد : سقط الأهلي في فخ التعادل أمام مضيفه التعاون 1-1 لحساب الجولة الـ10 من دوري المحترفين السعودي.

وتقدّم الأهلي عن طريق هدافه عمر السومة في الدقيقة الـ3 من زمن المباراة، وفي الشوط الثاني أحرز سيدريك أمبيسي التعادل لفريقه التعاون في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة، في حين رفع التعاون رصيده إلى 12 نقطة.

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