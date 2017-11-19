تنبيه عاجل من إمارة مكة للمواطنين لأخذ الحيطة بسبب أحوال الطقس
صحيفة المرصد : نبهت إمارة منطقة مكة المكرمة جميع محافظات المنطقة ومراكزها، من تأثر أجواء المملكة من حالة مطرية وعواصف رعدية على قطاع من واسع من وسط وغرب وشرق المملكة، حسب ما ورد من توقعات هيئة الأرصاد خلال الأسابيع المقبلة بما فيها هطول أمطار على المنطقة.
جاء ذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، حيث وجهت بأخذ الحيطة والحذر مع متابعة الأحوال الجوية ورفع الجاهزية بما يضمن سلامة وحماية الأهالي كلٌّ حسب اختصاصه.
وتشهد أحوال الطقس حالة من عدم الاستقرار، اليوم الأحد، ويوم غد الاثنين، فيما تشتد الحالة يوم الثلاثاء على سواحل البحر الأحمر.
وتهطل أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمالية، كما يتوقع بحسب ما ذكر خبراء أحوال الطقس هطول زخات من الأمطار الرعدية، على بعض أجزاء تبوك والجوف والحدود الشمالية بما في ذلك سواحل البحر الأحمر الشمالية، في حين تشتد الحالة يوم الاثنين لتطول تبوك وسواحلها وحائل والحدود الشمالية.
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التعليقات
حي كامل لا يوجد تصريف في مكه المكرمة
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اتحدى الامانه تثبت وجود تصريف في المعابده فقط في الشارع***
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إحياء المعابده بمكه كله بدون تصريف الخنساء والربع ذاخر والملاوي
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هل تعلم أنه حي يبعد عن الحرم المكي ٢ كليو متر لا يوجد به تصريف مياه الأمطار وهوى حي 🗻📣📣📣الملاوي 📣📣📣
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زينوا مشاريعكم مشاريع تصريف السيول وتابعوها هذا اهم شيئ المواطنين بمنازلهم ماعليهم خوف بعد الله ولكن الطرقات الخايسه وتصريف السيول ذات الطابع السيئ هي من ازهقت الأرواح اثناء عودتهم من اعمالهم ومدارسهم
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اللهم اجعلها امطار خير وبركه على اهل مكه وضواحيها
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حر ورطوبه ولا نقطه مطر هطلت للحين حنا شعب لا نعرف شتاء ولا امطار
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الله يحفضكم يااهل مكه تجودو
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الله يحفضكم يااهل مكه تجودو
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المتوقع بعثرة السحب عن جده حتى لاتغرق
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توقعات أمطار على جدة
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