أخفوها داخل ملابسهم .. أسلحة بيضاء تحيل جماهير هلالية للنيابة !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن مركز شرطة حي الخليج بالعاصمة الرياض أمس، أحال 36 مشجعا للنيابة العامة، بعد القبض عليهم من قبل رجال الأمن في مباراة الهلال وأوراوا الياباني أمس الأول ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والذي جرى على ملعب الملك فهد الدولي.

ووفقا لصحيفة “مكة” نتج عن رصد ومتابعة رجال الأمن للمشجعين ضبط أسلحة بيضاء أخفاها المخالفون داخل ملابسهم، قبل دخول البوابات المؤدية إلى المدرجات، إضافة إلى وقوع بعض المشاجرات بين بعض المشجعين الذين وصل عددهم إلى 59136 مشجعا.

كما ألقي القبض على 10 مشجعين من قبل رجال الأمن داخل الملعب، نتيجة حجزهم 10 مقاعد منذ وقت مبكر، وإحاطتها بحاجز بشري منعا لجلوس آخرين عليها، لحين قدوم من حجزت لهم المقاعد.

وتم التعامل مع المشجعين وفقا للأنظمة والتعليمات التي تطبق في مثل هذه الحالات.

وكانت الأجهزة الأمنية والمرورية نصبت نقاطا تفتيشية عدة في الطرق المتفرعة من طريقي الشيخ جابر الأحمد الصباح والثمامة قبل المباراة لتأمين السلامة الأمنية والمرورية للجماهير الحاضرة.