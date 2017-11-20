أخفوها داخل ملابسهم .. أسلحة بيضاء تحيل جماهير هلالية للنيابة !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن مركز شرطة حي الخليج بالعاصمة الرياض أمس، أحال 36 مشجعا للنيابة العامة، بعد القبض عليهم من قبل رجال الأمن في مباراة الهلال وأوراوا الياباني أمس الأول ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والذي جرى على ملعب الملك فهد الدولي.
ووفقا لصحيفة “مكة” نتج عن رصد ومتابعة رجال الأمن للمشجعين ضبط أسلحة بيضاء أخفاها المخالفون داخل ملابسهم، قبل دخول البوابات المؤدية إلى المدرجات، إضافة إلى وقوع بعض المشاجرات بين بعض المشجعين الذين وصل عددهم إلى 59136 مشجعا.
كما ألقي القبض على 10 مشجعين من قبل رجال الأمن داخل الملعب، نتيجة حجزهم 10 مقاعد منذ وقت مبكر، وإحاطتها بحاجز بشري منعا لجلوس آخرين عليها، لحين قدوم من حجزت لهم المقاعد.
وتم التعامل مع المشجعين وفقا للأنظمة والتعليمات التي تطبق في مثل هذه الحالات.
وكانت الأجهزة الأمنية والمرورية نصبت نقاطا تفتيشية عدة في الطرق المتفرعة من طريقي الشيخ جابر الأحمد الصباح والثمامة قبل المباراة لتأمين السلامة الأمنية والمرورية للجماهير الحاضرة.
التعليقات
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جمهور ***سكين ليش جاي احارب ...كلهم طواقي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بسبب أن المشجع الطاقية فوق القانون ودلالة زاءد ◽لا يتم تفتيشة مثل باقي الجماهير الأخرى ◽سيبقى الزعيق محلي عقوبة الجماهير الطواقي😁
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
يبون العوائل يحضرون الملعب ، شباب شائلين سكاكين اجل كيف من جاب اخته ولا بنته او زوجته بشلي مسدس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله المستعان ، ويعين رجال الامن على هالاشكال .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم احفظ رجال الامن واحفظ لهذا البلد أمنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وش جديد من مشجعي الزعيق
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
غريبه اللي اعرفه ان جمهور الهلال حتى نبيطا مايشيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السيف الاملح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السيف الاملح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السيف الاملح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
برفو وجال الأمن الله يقويكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
غريبه اللي اعرفه ان جمهور الهلال حتى نبيطا مايشيل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
فشلهم الله هذول لاخير فيهم وحتى من سوء حظهم ايصابة القلب النابض اللفريق البرازيلي الذي بعدة الفريق ماراح يعمل حالة فى حالة غيابه فى النهائي
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
اكيدة اخفوها بالطاقية
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
أضف تعليق