بعد الضريبة المضافة .. هذه هي زيادة تكلفة تعبئة خزان وقود سيارتك ؟

حجم الخط A A A المرصد 18 3٬742 1 ساعة

صحيفة المرصد :قالت صحيفة أن أسعار الوقود في السعودية ستدخل مطلع يناير 2018 ضمن المواد الخاضعة لقيمة الضريبة المضافة بنسبة 5% ، وذلك حسبما ذكره حساب القيمة المضافة على موقع «تويتر» التابع لهيئة الزكاة والدخل، والذي أكد تطبيق الضريبة على أسعار الوقود.

وبحسب صحيفة “مكة” تم حساب الفارق السعري لعدد من المركبات ذات الأحجام المختلفة ووفق سعة الخزان، حيث سيصل الفرق بين السعر الحالي في البنزين (95) وبعد فرض الضريبة في «التاهو» إلى 4.14 ريالات، بينما في «الكامري» 3.15 ريالات، فيما سيكون الفارق في «الأكسنت» نحو 1.93 ريال و»الهايلوكس» 3.6 ريالات.

وفي جولة على محطات الوقود والحديث مع مختصين، أكدوا أن الأسعار حال التغيير ستكون مدرجة وشاملة الأرقام الموجودة في عدادات مضخات الوقود، بحيث سيصل سعر لتر البنزين «95» إلى 94.5 هللة والبنزين الـ»91» إلى 78.75 هللة، وسعر لتر الديزل إلى 47.25 هللة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تطوير محطات الوقود، عضو اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف حسان العسيري أن القيمة ستضاف في عدادات المضخات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نرى انعكاسا إيجابيا لما تهدف إليه القيمة المضافة ليس على الوقود فحسب بل على عدد من السلع.