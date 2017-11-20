بعد الضريبة المضافة .. هذه هي زيادة تكلفة تعبئة خزان وقود سيارتك ؟
صحيفة المرصد :قالت صحيفة أن أسعار الوقود في السعودية ستدخل مطلع يناير 2018 ضمن المواد الخاضعة لقيمة الضريبة المضافة بنسبة 5% ، وذلك حسبما ذكره حساب القيمة المضافة على موقع «تويتر» التابع لهيئة الزكاة والدخل، والذي أكد تطبيق الضريبة على أسعار الوقود.
وبحسب صحيفة “مكة” تم حساب الفارق السعري لعدد من المركبات ذات الأحجام المختلفة ووفق سعة الخزان، حيث سيصل الفرق بين السعر الحالي في البنزين (95) وبعد فرض الضريبة في «التاهو» إلى 4.14 ريالات، بينما في «الكامري» 3.15 ريالات، فيما سيكون الفارق في «الأكسنت» نحو 1.93 ريال و»الهايلوكس» 3.6 ريالات.
وفي جولة على محطات الوقود والحديث مع مختصين، أكدوا أن الأسعار حال التغيير ستكون مدرجة وشاملة الأرقام الموجودة في عدادات مضخات الوقود، بحيث سيصل سعر لتر البنزين «95» إلى 94.5 هللة والبنزين الـ»91» إلى 78.75 هللة، وسعر لتر الديزل إلى 47.25 هللة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تطوير محطات الوقود، عضو اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف حسان العسيري أن القيمة ستضاف في عدادات المضخات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نرى انعكاسا إيجابيا لما تهدف إليه القيمة المضافة ليس على الوقود فحسب بل على عدد من السلع.
التعليقات
تعليق ١٤الله يجعلك الفقرولاتحس بطعم اراحه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
احس انها ليست الزيادة المؤثرة بتاتا كنت اضن انها أعلى من كذا الحمدلله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الأهم أخرجوا الاجانب والسواقين مع قرار تطبيق قيادة السيارة للمراءة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الراتب محتاج قيمة مضافة حبتين 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا. الصح علشان الناس تقدر النعمة وتحمد الله والمفروض يزيد دبل حفظ الله خادم الحرمين وولي عهده وادم الله علينا نعمة الامن والامان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ان شاء الله ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
عادي والله يحفظ خادم الحرمين ويحفظ ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان ويحفظ عليه الصحه والعافيه ويبقيه شوكة في حلق اعداء هذا البلد الطيب .الله يحفظ لكم بلادكم من كل شر
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
لاحول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
احسن شي ان اللي ماسك الادارات ***لانهم يحبون مصلحة المجتمع جداجدا جدا الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صبر جميل والله المستعان، لا حول ولا قوة الا بالله،
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
حبه حبه على قلبي حبه حبه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله المستعان .
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الامر عادي بس نبي العلاوه السنويه وتعديل سلم الرواتب مقارنه بدول مجلس التعاون ياوزارة الماليه وياخدمه يامدنيه ترى العلاوه تعدل امور كثيره لنا
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
صبر جميل ولله المستعان ..
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
ارفعو كل شي وريحونا..... كل شي تغير الا الراتب صامد..... الحمدلله الموت طريقه ما يحتاج بنزين يارب فرج لكل فقير وارزقه الغنى والعفاف والرضا..... سبحان الله العظيم وبحمده.....
لا يعجبني(0) اعجبني(14)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الحمدلله على كل حال
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
أضف تعليق