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بعد الضريبة المضافة .. هذه هي زيادة تكلفة تعبئة خزان وقود سيارتك ؟

بعد الضريبة المضافة .. هذه هي زيادة تكلفة تعبئة خزان وقود سيارتك ؟
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المرصد 18 3٬742 1 ساعة

صحيفة المرصد :قالت صحيفة أن أسعار الوقود في السعودية ستدخل مطلع يناير 2018 ضمن المواد الخاضعة لقيمة الضريبة المضافة بنسبة 5% ، وذلك حسبما ذكره حساب القيمة المضافة على موقع «تويتر» التابع لهيئة الزكاة والدخل، والذي أكد تطبيق الضريبة على أسعار الوقود.

وبحسب صحيفة “مكة” تم حساب الفارق السعري لعدد من المركبات ذات الأحجام المختلفة ووفق سعة الخزان، حيث سيصل الفرق بين السعر الحالي في البنزين (95) وبعد فرض الضريبة في «التاهو» إلى 4.14 ريالات، بينما في «الكامري» 3.15 ريالات، فيما سيكون الفارق في «الأكسنت» نحو 1.93 ريال و»الهايلوكس» 3.6 ريالات.

وفي جولة على محطات الوقود والحديث مع مختصين، أكدوا أن الأسعار حال التغيير ستكون مدرجة وشاملة الأرقام الموجودة في عدادات مضخات الوقود، بحيث سيصل سعر لتر البنزين «95» إلى 94.5 هللة والبنزين الـ»91» إلى 78.75 هللة، وسعر لتر الديزل إلى 47.25 هللة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تطوير محطات الوقود، عضو اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف حسان العسيري أن القيمة ستضاف في عدادات المضخات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نرى انعكاسا إيجابيا لما تهدف إليه القيمة المضافة ليس على الوقود فحسب بل على عدد من السلع.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - احمد
2017-11-20 09:52:57
تعليق ١٤الله يجعلك الفقرولاتحس بطعم اراحه
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17 - شغف
2017-11-20 09:50:50
احس انها ليست الزيادة المؤثرة بتاتا كنت اضن انها أعلى من كذا الحمدلله
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16 - -
2017-11-20 09:47:10
الأهم أخرجوا الاجانب والسواقين مع قرار تطبيق قيادة السيارة للمراءة
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15 - احمممد العالمي
2017-11-20 09:46:11
الراتب محتاج قيمة مضافة حبتين 😂
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14 -
2017-11-20 09:33:27
هذا. الصح علشان الناس تقدر النعمة وتحمد الله والمفروض يزيد دبل حفظ الله خادم الحرمين وولي عهده وادم الله علينا نعمة الامن والامان
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13 -
2017-11-20 09:31:51
ان شاء الله ***
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12 - هلا
2017-11-20 09:12:58
عادي والله يحفظ خادم الحرمين ويحفظ ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان ويحفظ عليه الصحه والعافيه ويبقيه شوكة في حلق اعداء هذا البلد الطيب .الله يحفظ لكم بلادكم من كل شر
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11 - زائر
2017-11-20 09:08:06
لاحول ولا قوة الا بالله
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10 - 100
2017-11-20 09:07:56
تعليق مخالف
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9 - سعيدان
2017-11-20 09:07:43
احسن شي ان اللي ماسك الادارات ***لانهم يحبون مصلحة المجتمع جداجدا جدا الله المستعان
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8 - حنظلة
2017-11-20 08:59:33
صبر جميل والله المستعان، لا حول ولا قوة الا بالله،
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7 - ولوو
2017-11-20 08:56:38
حبه حبه على قلبي حبه حبه
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( عدد التعليقات 4,460 )
6 - سهم
2017-11-20 08:56:20
الله المستعان .
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5 - مستشارك
2017-11-20 08:51:46
الامر عادي بس نبي العلاوه السنويه وتعديل سلم الرواتب مقارنه بدول مجلس التعاون ياوزارة الماليه وياخدمه يامدنيه ترى العلاوه تعدل امور كثيره لنا
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4 - عبدالرحمن
2017-11-20 08:51:05
صبر جميل ولله المستعان ..
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3 - ابو راكان
2017-11-20 08:50:42
ارفعو كل شي وريحونا..... كل شي تغير الا الراتب صامد..... الحمدلله الموت طريقه ما يحتاج بنزين يارب فرج لكل فقير وارزقه الغنى والعفاف والرضا..... سبحان الله العظيم وبحمده.....
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2 - مع الحق
2017-11-20 08:49:09
تعليق مخالف
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1 - صويلح
2017-11-20 08:43:31
الحمدلله على كل حال
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آخر تعليق
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