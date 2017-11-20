استحداث أول “بلدية نسائية” في المملكة .. تعرف على التفاصيل!

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن أمانة منطقة المدينة المنورة تتجه إلى استحداث بلدية نسائية وفق التنظيم الإداري للأمانة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تحوي عددا من الأقسام وتضم مركز معاملة نسائيا وبعض الأقسام.

وبحسب صحيفة “الوطن” تتبع البلدية النسائية وكيل الأمين لشؤون البلدية الفرعية والضواحي، وتضم إدارة للخدمات العامة ومركز معاملة، وإدارة للشؤون الرقابية، وتتكون من أقسام للعمليات الرقابية والتجهيز والأمن والنظافة والحركة وإدارة للعلاقات العامة والإعلام، وأخرى للموارد البشرية، وتحوي كذلك قسما للتدريب والتطوير.