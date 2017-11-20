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استحداث أول “بلدية نسائية” في المملكة .. تعرف على التفاصيل!
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن أمانة منطقة المدينة المنورة تتجه إلى استحداث بلدية نسائية وفق التنظيم الإداري للأمانة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تحوي عددا من الأقسام وتضم مركز معاملة نسائيا وبعض الأقسام.
وبحسب صحيفة “الوطن” تتبع البلدية النسائية وكيل الأمين لشؤون البلدية الفرعية والضواحي، وتضم إدارة للخدمات العامة ومركز معاملة، وإدارة للشؤون الرقابية، وتتكون من أقسام للعمليات الرقابية والتجهيز والأمن والنظافة والحركة وإدارة للعلاقات العامة والإعلام، وأخرى للموارد البشرية، وتحوي كذلك قسما للتدريب والتطوير.
التعليقات
11 - ضيف2017-11-20 09:50:27
إلى الأمام أيها البلد الحبيب. خطوات بسيطة بتتابعها تنمو الأمم. لو مكثت أكتب هنا طويلا لكان شعوري أيها الشباب لا تُحبط.. مع التوكل على الله، الأمل والعمل هو من يبني غدك بعد وغد أولادك.
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10 - حنفي2017-11-20 09:48:38
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9 - شغف2017-11-20 09:48:07
ممتاز لان الان الأسواق اكتسحتة النساء بمساعدة ذات العلاقة لانة صعب مفتش رجل يدخل في محل نسوة ويطلب الاوراق ويدقق كذا تأتي نسوة لنسوةوالرجل يتجه للرجال كما انشاء الله نشاهدهن عندنقاط التفتيش الامنية
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8 - الى خوخان2017-11-20 09:36:09
صدقني حريم كثير اوعى و اذكى من كثير من الرجال امثالك . الشباب امثالك اشباه رجال والرجل الواثق من نفسه ما يخاف من تولي النساء اي منصب لانه يعرف انه ماشي صح اما الخايف ينكشف من شي يبان
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7 - عبدالرحمن2017-11-20 09:35:15
تشوفون التعقيد والمرمطه
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6 - نحن اساس المجتمع2017-11-20 09:29:28
هههههه اضغط المظغوط اكثر 😎 المفروض توزعون دواء الضغط قبل مايقرون هذا الخبر كارهين النساء. ٢٤ شتم في النسوان ومافيهم رجال واحد يقف ويطالب بحقوق المتقاعدين. موتو بغيظكم يا اعداء الحياة
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5 -2017-11-20 09:29:22
راى سليم ياكونن شغلاهن لى حلاهن نفس نظام المدرسات راى حكيم
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4 - 🌷خوخان2017-11-20 09:23:27
العنصر النسائي يدارون و لايديرون . وهذا طبيعة فيهن هن عاملات ويوجهن ويؤدين مايطلب منهن أما القيادة مع الأسف لايصلحن ممكن تعطل العمل وتوقفه لأنه على فهمهن لم تكتمل نظام
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3 - بن حرب2017-11-20 09:22:45
ولماذ لم تقول تعيين موظفات جدد
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2 - السامر2017-11-20 09:07:28
اتحدى احد يطلع تصريح بناء اورخصة محل والله ليطلعوا عيونك.
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1 - سعيدان2017-11-20 09:03:24
هذا غلط نساء فالبلديه لانهم مره شديدات فالانظمه تطبق النظام بدون النظر فالحالات اللتي امامهم اما الرجل على الاقل يقدر ويتغاضى وينسى
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بواسطة : المستشار عادل
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بواسطة : سميني بسمك
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