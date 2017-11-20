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“العويران” يفتح النار على سامي الجابر.. ويوجه رسالة إلى رئيس “الشباب” !

“العويران” يفتح النار على سامي الجابر.. ويوجه رسالة إلى رئيس “الشباب” !
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المرصد 27 2٬864 2 ساعتين

صحيفة المرصد: شن لاعب فريق الشباب والمنتخب السعودي السابق سعيد العويران، هجوماً عنيفاً على سامي الجابر، مدرب الفريق السابق، متهمًا إياه بأنه السبب فيما وصل إليه مستوى الفريق في الوقت الحالي.

وضع الشباب لا يرضي الجماهير

ووفقا لإذاعة “يو إف إم”، قال “العويران”: “وضع فريق الشباب حاليًا لا يرضي محبي وجماهير النادي، والفريق بحاجة إلى فوز، وإن شاء الله يتحقق أمام الفيحاء في المباراة المقبلة”.

وتابع: “ناصر الشمراني لاعب كبير، وخروجه من فريق الهلال كان بسبب كراهية شخص الجميع يعرفه، والشباب كان يحتاج إلى مدرب ينتشل المجموعة، ولم يكن بحاجة للمدرب سامي الجابر، الشمراني يخوض حاليًا حربَ إثبات وجود، وعلاقتي معه متميزة من قبل الانضمام للشباب وهو رهيب وأعتبره شقيقي، كان ثمة حرب على اللاعبين من ناس في الجهاز الفني قبل قرار إقالتهم”.

حرب في فريق الشباب

وأضاف: ” كان هناك حرب في فريق الشباب بين سامي الجابر وبعض نجوم الفريق، مثل: القائد أحمد عطيف وغيره، وعبدالله الأسطا من اللاعبين الذين “طفشهم” سامي وغادروا الشباب”.

وتابع: “أعتقد أن المرحلة المقبلة لازم يأتي أشخاص يمسكوا النادي ويكونوا قادرين على نهضته، وأقول لرئيس النادي المقبل إذا لم تكن قادرًا على ضخ أموال فلا داعي أن تحرج نفسك وتحرج الجماهير، الوضع سيئ الآن، وليس هناك رواتب ولا مكافآت”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - عبدالله بن محمد
2017-11-20 13:50:11
اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل هذا ما قاله شاعر العرب المتنبي ويقول متنبي عصرنا هذا بن جدلان رحمه الله الجهالة في بن ادم تولية الدبور لو طريقة غادي يحسب انه متجهه وهذا حال عويران غادي
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26 - كشاف
2017-11-20 13:48:17
وش رايك تدعيله في الحرم معى الأسف ألي مثلك يستتر احسن له
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25 - خوخه
2017-11-20 13:46:50
ياذالسامي اللي حارق دمهم بجد
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24 -
2017-11-20 13:43:35
ت 21 يعني الزول حقك اللي مايعرف يركب جملتين على بعض وصار مدرب لفريقك ومدير كرة وفشل فيها كلها
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23 -
2017-11-20 13:42:29
عندما ترى من يتكلم وينتقد ستعرف حتما قيمة سامي وقامته .. اذا اتتك مذمتي من .....
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22 - السلطان""
2017-11-20 13:32:00
ومن شر حاسد اذا حسد وهدفك اللي صجيتنا به خنبقة ،، وقت ماكنت تجري بالكورة يحسبونك انصرعت
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21 - محب المرصد
2017-11-20 13:28:24
والله فعلا سامي باقابر هو السبب في تدني مستوى نادي الشباب خلونا نرجع الذاكرة للوراء قبل سامي كيف كان النادي منذ زمن بعيد كان من الانديه التي يصعب عليها الفوز وجاء ابن النميلات وخاض الفريق برمته وذهب
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20 - عايد
2017-11-20 13:27:04
هل وصل بنا الحال لهذه الدرجة هل يعقل العويران يتحدث عن الجابر والشباب زمن العجايب شخص مثل العويران المفروض يستحي من الكل
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19 - مجبر رجل القعسي
2017-11-20 13:24:37
اقول اشعل نفسك بصديقتك مريم احسبن ومالك دخل بالنادي ولابسامي جابر
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18 - Snap szszsz11
2017-11-20 13:20:20
فعلا سامي القابر هو السبب سرح اغلب اللاعبين المهمين في الفريق وجاب لعيبة النطيحة والمتردية
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17 - غريب عجيب
2017-11-20 13:20:14
العويران الي يدعي للمثلات في الحرم صار ناقد حقدك على سامي يزيده تطور. لاكن الشرهه على الي يتقابل معاه ويعطيه وجه .
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16 - ياليل ابولمبه
2017-11-20 13:15:14
خلك من الجابر الجابر وصل الا عضوية الأتحاد الأسيوي في المسابقات ونت لازلت تقبع في الملاهي الليليه خلنا ساكتين يالعويران ولا تفتح على نفسك ابوب انت في غنى عنها انا اشجع النصر لكن الجابر انسان منضبط
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15 - متابع
2017-11-20 13:06:04
يازينك ساكت خلك في التصوير مع الممثلات واترك عنك الغيره من الأساطير .. والآن الشباب عنده كارينو وش دخل سامي؟؟
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14 - صراحه انا نصروي
2017-11-20 13:05:19
الشباب فريق متهالك ومهرقل قبل لايجي سامي لاتظلم الرجال ماله دخل جاء والفريق خسران
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13 - بصمت لكن!!؟؟
2017-11-20 13:05:15
خبل يطق ويتفل هههههههههههه باختصار من الاخر... شف سامي وين وأنت وين,****
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12 -
2017-11-20 12:58:30
اجلدهم لابارك الله فيهم
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11 - تالين
2017-11-20 12:57:44
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 10,429 )
10 - الرحااال
2017-11-20 12:47:25
العويران و الجابر..مشاكلهم ليست بسبب التدريب..مشاكلهم قديمه ، ايام المنتخب وحتى في المباريات تجد العويران لايحب التمرير ل الجابر..والعكس كذلك..و في لقطه قديمه من مباراه العويران يؤشر ل الجابر ب اسكت💚
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9 - ابو مشارى
2017-11-20 12:39:12
اظن فية ****عندة ,, الطموح لايتوقف عند هدف واحد لان الجابر دائما مبدع
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8 - حقاني
2017-11-20 12:36:29
****تاريخك كله هدف وازعجتنا تبي ****
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7 - عيصو
2017-11-20 12:27:40
هههههه جماهير مين الشباب هههههه
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6 - heema
2017-11-20 12:25:07
الله يصلحك وش دخل سامي بخمبقة الرموز الي تنكروا له وجحدوه؟؟؟ زنوووو عليه لين جابوه ويوم جاهم حتى باقي معاشاته ماسلموه العله ماهيب بسامي العلة *** وبس تعطي لاااا ؟؟؟
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5 - ابن البلد
2017-11-20 12:24:32
وش عندة **** محد عاجبه كل يوم له تصريح يبي بس يطلع اعلام ويتصور يا ****
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4 - wad
2017-11-20 12:23:04
أبو ***مشكلة سامي اهان تاريخه بتدريب فريق كان الثامن بالدوري موسم 2014 والسابع موسم 2015 مشكلة سامي انه لاعب مثلك ليس له تاريخ الا هدف الصدفه ****..انت ماعرفلك الالبلوي
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3 -
2017-11-20 12:19:27
كل أصحاب مجال يتحاسدون ثم يتناهشون حرب على أطماع الدنيا
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2 - عبدالرحمن
2017-11-20 12:16:59
ماعمري شفت هذا الادمي الا يهاجم الاعبين والمدربين ؟ ممكن اصابته الغيره عشان سامي صار في اللجنه الاسيويه
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1 - احمد العسيري
2017-11-20 12:15:54
انت خلك في القاهره وخلك ساكت درنك
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