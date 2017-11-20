لن تصدق..مهارة “عقيد سعودي” في فك ألغام الحوثيين بالحد الجنوبي..وهذا طلبه من زملائه !-فيديو

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صحيفة المرصد: تداول ناشطون، اليوم، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد رجال الحد الجنوبي برتبة “عقيد” وهو يفك الألغام المزروعة من قبل الميليشيات الحوثية.

وخلال الفيديو، قدم أحد رجال القوات الموجودين بالحد الجنوبي، نموذجًا فريدًا، ببطولته وإقدامه على كشف الألغام الأرضية المزروعة، بكل شجاعة دون خوف.

وطالب “العقيد السعودي” زملائه بالابتعاد فورًا حتى لا يصابوا بأي أذى.

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