الرئيسية / لن تصدق..مهارة “عقيد سعودي” في فك ألغام الحوثيين بالحد الجنوبي..وهذا طلبه من زملائه !-فيديو
لن تصدق..مهارة “عقيد سعودي” في فك ألغام الحوثيين بالحد الجنوبي..وهذا طلبه من زملائه !-فيديو
صحيفة المرصد: تداول ناشطون، اليوم، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد رجال الحد الجنوبي برتبة “عقيد” وهو يفك الألغام المزروعة من قبل الميليشيات الحوثية.
وخلال الفيديو، قدم أحد رجال القوات الموجودين بالحد الجنوبي، نموذجًا فريدًا، ببطولته وإقدامه على كشف الألغام الأرضية المزروعة، بكل شجاعة دون خوف.
وطالب “العقيد السعودي” زملائه بالابتعاد فورًا حتى لا يصابوا بأي أذى.
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التعليقات
37 - الكناني2017-11-20 15:38:55
هذولا هم فخرنا وليس لاعبي الكره
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36 - مرسال غامد2017-11-20 15:23:44
الله يحفظكم بحفظه وينصركم نصراً موزراً فعلاً بمثل هولاء نفتخر
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35 - الوسمي2017-11-20 15:21:36
تعليق ٥ خلك في الاستراحه يا نونو خل الموارد للذياب الله يحفظ هالعقيد المطنوخ ورفاقه الابطال الي يعلق من مقهى ولا تحت مكيف قلنا خل الموارد للذيابه
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34 - المُزن2017-11-20 15:13:16
🍃🍁الله يحفظه،و أستودعناهم الله كل أفراد الأمن بكافة قطاعاتهم وجنودنا البواسل على الحدود وفي الحد الجنوبي ، الله ينصرهم عاجلاً آمين.🍁🍃
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( عدد التعليقات 1 )33 - برق _ الحرم
(((((( عـــــــــــــــــاجل ...... (((3))) غارات _عنيفىة ......لمقاتلاتنا _الكواسر ..... تباغت مواقع المليشيات في ((رمادة _نهم ))) وتصرع عشرات العناصر بــ((( خولان _الطيال ))) في صنعــــاء ))))
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( عدد التعليقات 1 )32 - برق _ الحرم
(((((عــــــــــــاجل ..... قصف صاروخي ومدفعي ...... متواصل .... للجيش الملكي السعودي ..... على صعدة تركز ((( منبه والغور ))) ومناطق أخرى متفرقة )))))
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31 - سعود الرشيدي2017-11-20 14:43:52
الله يحفظهم وينصرهم يارب .. وهذي واحده من تضحيات ابطالنا بالحد الجنوبي .. الصواريخ والنيران تضرب من فوقهم وجنبهم ولا احد اهتز او تزحزح ثابتون كالجبل ..
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30 - الصامت2017-11-20 14:38:25
والله رجال يرفعون الراس الله يحفظكم وينصركم
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( عدد التعليقات 1 )29 - برق _ الحرم
((((((استخدام الريبورتات المحمولة والتحكم بها عن بعد ....... عند اكتشاف حقل الغام افضل وأمن ))))))
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( عدد التعليقات 1 )28 - برق _ الحرم
(((((الجندي مهم بلغ من حنكة وقوة ......فهو اهم بمليون مرة من الاندفاع .... صوب _الالغام ... ونشر مثل هذا الخبر خطاء كبير لان المليشيات الايرانية سوف تستفيد وقد تغير تكتيكات زراعة الالغام التقليدية))))
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27 - ابوسلمان2017-11-20 14:31:26
*** فالتعامل مع الالغام يتم من قبل مختصين بملابس وتجهيزات خاصه
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26 - فواصل2017-11-20 14:31:17
ورب البيت هذا القايد بمعني الكلمه. 💚🇸🇦
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25 - الحمد لله2017-11-20 14:27:15
ما شاء الله تبارك الله هذا الي باع نفسه لله اسال الله العطيم ان يحفظه ويحفظ جنودنا واسال الله ان يعجل بالنصر ويكفينا شر كل خاين يا شباب اهم شي وحدة الصف اثناء الحرب ولازم الشعب كله على قلب رجل واحد
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24 -2017-11-20 14:26:52
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم احفظه وزملائه وسدد خطاهم ورميهم واكفنا شر من يكيد لبلادنا إنك على كل شيء قدير.
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23 - اسد بحري2017-11-20 14:25:58
الطريقة خطاء لان العدو يزرع لغم في الارض ويركب لغا اخر فوقة اللغم الاول يجي العسكري يشيل اللغم مايدري ان تحتة لغم اخر فمجرد تحريكة ينفجر ارجو الانتباة للاخوانناء وابنائناء حماة الوطن
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22 -2017-11-20 14:22:55
تعليق مخالف
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21 - احمد.ال مسعد الح2017-11-20 14:18:25
الحر يبي يظحي بانفسه لجل سلامة غير ونشهد بالله انك قائد
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20 -2017-11-20 14:14:52
التضحبة في سبيل الوطن واجب ولكن ليس بهذه الطريقة إذ أنه يعرض تفسه وزملائه للخطر ***
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19 - عابر سبيل2017-11-20 14:12:52
اللهم احفظم وسدد رميهم
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18 - احمد.ال مسعد الح2017-11-20 14:10:24
الرجال وقت المواقف تابين
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17 -2017-11-20 14:09:21
ما شاء الله يا ابناء الوطن المجيد نعم انتم ابطال حقيقيا وتستحقون الدعاء والمديح وجميع ابناء الوطن فخورين بكم ويدعون الله ان ينصركم ويثبت اقدامك ويسدد رميكم ويردكم لنا واهليكم منصرين .اللهم امين
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16 - احمد.ال مسعد الح2017-11-20 14:03:33
رجال القوات البريه
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15 - محمد عبدالله المحمد2017-11-20 14:01:25
تعليق مخالف
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14 - @@@@@2017-11-20 13:54:27
لا يوجد أدنى شك بأنهم أبطال . الله يحفظهم و ينصرهم على عدوهم
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13 - أبو عبدالله2017-11-20 13:48:08
هذى من أبطال الحد الجنوبي العقيدالركن شالح فالح بن سمره الرشيدي الله يقويهم ويحفظهم جميع ابطال الحد الجنوبي وينصرهم على من عداهم
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12 - Ymni mahbob2017-11-20 13:46:04
تعليق مخالف
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11 - اموله2017-11-20 13:43:34
الله يكون بعونهم ويردهم سالمين وياخذ ذالحوثيين ويفكنا منهم الله يعجل بنهايتهم ونرتاح منهم وياخذ ايران الخايسه معهم
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10 - الستيني2017-11-20 13:43:23
الله يحميهم ويوفقهم ويرجعهم سالمين غانمين
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9 - الشقردي2017-11-20 13:43:20
تعليق رقم 1 الكل فيهم الخير لا تصنف الرجال على الحد الى ضباط وافراد الجميع تواجدوا لصد المعتدي والجميع فيهم الخير....بس ياليت تتركون التصنيف المسبب للعداوه والفرقه
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8 - Ymni mahbob2017-11-20 13:38:57
ابطال***
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7 - الرأي2017-11-20 13:38:40
الله يحفظكم من كل شر
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6 - الشقردي2017-11-20 13:36:28
هذا العقيد الركن الرشيدي ونعم الرجل يشتغل ليل نهار لخدمة وحماية هذا الوطن بارك الله فيه وفي اخوياه
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5 - الطريقته بدائة2017-11-20 13:35:40
هذا تصرف عشوائي وينقل صورة للغير بان جيشنا بدائي . المفروض يكون العسكري لابس جميع البس للتعامل مع الألغام . اما يجي عسكري نازل من السيارة وينبش في الألغام فهذا شيء بدائي وخطير على الجميع
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4 - احمد2017-11-20 13:33:24
ويقولك ابو يمن جيران ويلغمون الارض ويريدون اقامه دائمه بعد هههههههههههههههههه
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3 -2017-11-20 13:31:55
الشتاء بارد تذكير بصدقة كسوة الشتاء
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2 - ولوو2017-11-20 13:31:41
الله يحميك يا بطل من كل شر ومن كل مكر ومكروه
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1 - محمد الجعيد2017-11-20 13:28:39
الافراد هم الابطال وهم المهرة الحقيقيين
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