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خاشقجي : يحق لمصر شراء نفطها من حيثما أرادت بسعر جيد

7 نوفمبر, 2016 , 22:59 م
خاشقجي : يحق لمصر شراء نفطها من حيثما أرادت بسعر جيد
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صحيفة المرصد:قال الإعلامي جمال خاشقجي، الإثنين، إن من حق مصر شراء النفط من حيثما أرادوا، وذلك بعد الضجة التي أثارتها تقارير إعلامية عن زيارة وزير البترول المصري، طارق الملا إلى إيران، وهو ما نفته السلطات المصرية.

جاء ذلك في تغريدة لخاشقجي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “أعتقد أن من حق الإخوة في مصر أن يشتروا نفطهم من حيثما أرادوا وحصلوا منه على سعر جيد، لا تضيقوا واسعا.”

وتابع الإعلامي السعودي في تغريدة منفصلة قائلا: “لماذا هذه الجلبة؟ ذهب أم لم يذهب، لا فرق.. مصر بحاجة لنفط ويعجب أن تحصل عليه من السوق.”



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    كيف

    قهوة البرازيل للبرازيل
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  2. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    الي ماعندوش مايلزموش
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  3. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    متأمل

    إيران ستعطي مصر من بترول (محافظة) العراق ! يعني هوه حلال لبشار وحسن والحوثي وحرام ع السيسي ؟ويمكن هذا تسديد أجور العمالة المصرية الذين طردوا أيام الحرب على صدام ، تجدعن يا سيسي والعبها كده دا من حقك *
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  4. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    ضمير الناس

    مصرهبة النيل والسيسي***
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  5. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    ضمير الناس

    السيسي رجل حكيم وداعيه الى الوحده والسلام والاسلام المعتدل اثابه الله على مايقدمه لخدمة امته في مصروالعرب والمسلمين***
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  6. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    مزعل

    من كان يرى في السيسي انه زعيم الزعماء هاهو بين انظاركم تفرجو عليه غدر بالعرب ومن كان يتغى يا امه يا امه اني ارى الصنم الليبرالي يتهاوى الله يحفظ قادتنا وشعبنا في حريقه يا الليبرالي
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  7. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    علي

    الرئيس***** لاهف نفط ليبيا****فيهم الى قيام الساعه
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  8. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    أبواحمد

    مخالف
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  9. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل باسم ..شريعة الاخوان
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  10. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    محمد

    ههههه نعم يا خاشقجي هاذة قوية ياعني يا مصر ما راح تلاقي وتحصلي بسعر رخيص زي ما كنا نعطيكي علشان كذا الاعلام المصري بث اشعات انهم بيشترو النفط الايراني بس ايران ذكية بتبيعهم بسعر غالي هههه مصر انكبت
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  11. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    حميد الدبعي

    هههههههه وش تشتري النفط باكثر من 23 مليار دين تدفع بعد 15 سنه بعد ما يشيب شعر راس ابو سن من وين يدفعوا قيمة النفط من الفكه😂
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  12. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    بقايا مشاعر

    والله ي.خاشقجي انك مخ نظيف واناكنت م.اطيقك لكن مواقفك تجعلني ارفع لك القبعه احتراما فانت من اواليل الذين انتقدو تقديم الرز لC.Cوالبلاد اولى بخيراتها فامشي ي.جمال والله يثبتك على قول الحق وجعلك شوكه في
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  13. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    ثلاجة الموت

    من حقها نعم من حقها شراء الغاز من الصهاينة ومحاصرة غزة وتجويع شعبها ورفع صور الخميني من حقها تؤيد فيها مصر بقاء «بشار . لكن لا يتهمون الغير بما يفعلونه
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  14. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    شريعة الاخوان

    يجوز لنا ولتركيا وقطر ما لا يجوز لغيرنا
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  15. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    ابو محمد

    من باعك بيعو...اللهم انصر الشعب السوري على اعدائهم.
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  16. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    بحر 1

    ليكون يفكر احد ان ايران بتعطي مصر النفط بلاش لا والف لا
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  17. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 23:28 م
    عدد التعليقات:12712

    برق الحرم

    ((((( الغريب ان مصــــــر لم تأخذ من نفط ليبيا البخس ..... وان فعلتها مصر العروبة وفتحت سوق لتصديره سترون تركيا قبل الغرب تصيح وتبكي فهي لاتعتمد على نفط الموصل والدوحة فقط ))))))
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  18. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    ابو محمد

    اللبيب بالأشارة يفهم... يا جبل ما يهزك ريح!!
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  19. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    الحانوتي

    مخالف
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  20. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    ..

    وياليت بالمرة يروحون يشوفون لهم *****
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  21. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    كركم بية

    يارجل مصر 90 مليون جاي تسنعهم ، مافية اخبار قالوا نسد ثغرة مؤقتاً .
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  22. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    مش فاهم حاقه

    كفو خاشقجي***
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  23. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    طيب

    يا خاشقجي ويش المطلوب ،، ***** حتى تقول هذا الكلام ****
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  24. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    سمير

    ****تقول شي صح ياخاشقجي
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  25. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    اببببباااااي

    يا راجل. قل قسم.
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  26. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    اببببباااااي

    معقوله.
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