خاشقجي : يحق لمصر شراء نفطها من حيثما أرادت بسعر جيد

صحيفة المرصد:قال الإعلامي جمال خاشقجي، الإثنين، إن من حق مصر شراء النفط من حيثما أرادوا، وذلك بعد الضجة التي أثارتها تقارير إعلامية عن زيارة وزير البترول المصري، طارق الملا إلى إيران، وهو ما نفته السلطات المصرية.

جاء ذلك في تغريدة لخاشقجي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “أعتقد أن من حق الإخوة في مصر أن يشتروا نفطهم من حيثما أرادوا وحصلوا منه على سعر جيد، لا تضيقوا واسعا.”

وتابع الإعلامي السعودي في تغريدة منفصلة قائلا: “لماذا هذه الجلبة؟ ذهب أم لم يذهب، لا فرق.. مصر بحاجة لنفط ويعجب أن تحصل عليه من السوق.”