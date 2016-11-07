خاشقجي : يحق لمصر شراء نفطها من حيثما أرادت بسعر جيد

صحيفة المرصد:قال الإعلامي جمال خاشقجي، الإثنين، إن من حق مصر شراء النفط من حيثما أرادوا، وذلك بعد الضجة التي أثارتها تقارير إعلامية عن زيارة وزير البترول المصري، طارق الملا إلى إيران، وهو ما نفته السلطات المصرية.
جاء ذلك في تغريدة لخاشقجي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “أعتقد أن من حق الإخوة في مصر أن يشتروا نفطهم من حيثما أرادوا وحصلوا منه على سعر جيد، لا تضيقوا واسعا.”
وتابع الإعلامي السعودي في تغريدة منفصلة قائلا: “لماذا هذه الجلبة؟ ذهب أم لم يذهب، لا فرق.. مصر بحاجة لنفط ويعجب أن تحصل عليه من السوق.”
اعتقد ان من حق الإخوة في مصر ان يشتروا نفطهم من حيثما أرادوا وحصلوا منه على سعر جيد ، لا تضيقوا واسعا . https://t.co/OH52zQDWL3
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 7, 2016
تعليقات ( 26 )
كيفقهوة البرازيل للبرازيل
متأملإيران ستعطي مصر من بترول (محافظة) العراق ! يعني هوه حلال لبشار وحسن والحوثي وحرام ع السيسي ؟ويمكن هذا تسديد أجور العمالة المصرية الذين طردوا أيام الحرب على صدام ، تجدعن يا سيسي والعبها كده دا من حقك *
ضمير الناسمصرهبة النيل والسيسي***
ضمير الناسالسيسي رجل حكيم وداعيه الى الوحده والسلام والاسلام المعتدل اثابه الله على مايقدمه لخدمة امته في مصروالعرب والمسلمين***
مزعلمن كان يرى في السيسي انه زعيم الزعماء هاهو بين انظاركم تفرجو عليه غدر بالعرب ومن كان يتغى يا امه يا امه اني ارى الصنم الليبرالي يتهاوى الله يحفظ قادتنا وشعبنا في حريقه يا الليبرالي
عليالرئيس***** لاهف نفط ليبيا****فيهم الى قيام الساعه
أبواحمدمخالف
خالدقلم البهتان والكذب داخل باسم ..شريعة الاخوان
محمدههههه نعم يا خاشقجي هاذة قوية ياعني يا مصر ما راح تلاقي وتحصلي بسعر رخيص زي ما كنا نعطيكي علشان كذا الاعلام المصري بث اشعات انهم بيشترو النفط الايراني بس ايران ذكية بتبيعهم بسعر غالي هههه مصر انكبت
حميد الدبعيهههههههه وش تشتري النفط باكثر من 23 مليار دين تدفع بعد 15 سنه بعد ما يشيب شعر راس ابو سن من وين يدفعوا قيمة النفط من الفكه😂
بقايا مشاعروالله ي.خاشقجي انك مخ نظيف واناكنت م.اطيقك لكن مواقفك تجعلني ارفع لك القبعه احتراما فانت من اواليل الذين انتقدو تقديم الرز لC.Cوالبلاد اولى بخيراتها فامشي ي.جمال والله يثبتك على قول الحق وجعلك شوكه في
ثلاجة الموتمن حقها نعم من حقها شراء الغاز من الصهاينة ومحاصرة غزة وتجويع شعبها ورفع صور الخميني من حقها تؤيد فيها مصر بقاء «بشار . لكن لا يتهمون الغير بما يفعلونه
شريعة الاخوانيجوز لنا ولتركيا وقطر ما لا يجوز لغيرنا
ابو محمدمن باعك بيعو...اللهم انصر الشعب السوري على اعدائهم.
بحر 1ليكون يفكر احد ان ايران بتعطي مصر النفط بلاش لا والف لا
عدد التعليقات:12712
برق الحرم((((( الغريب ان مصــــــر لم تأخذ من نفط ليبيا البخس ..... وان فعلتها مصر العروبة وفتحت سوق لتصديره سترون تركيا قبل الغرب تصيح وتبكي فهي لاتعتمد على نفط الموصل والدوحة فقط ))))))
ابو محمداللبيب بالأشارة يفهم... يا جبل ما يهزك ريح!!
الحانوتيمخالف
..وياليت بالمرة يروحون يشوفون لهم *****
كركم بيةيارجل مصر 90 مليون جاي تسنعهم ، مافية اخبار قالوا نسد ثغرة مؤقتاً .
مش فاهم حاقهكفو خاشقجي***
طيبيا خاشقجي ويش المطلوب ،، ***** حتى تقول هذا الكلام ****
سمير****تقول شي صح ياخاشقجي
اببببباااااييا راجل. قل قسم.
ابببببااااايمعقوله.