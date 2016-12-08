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بالفيديو ..شاهد كلمة الملك فهد الخالدة : يا تبقى الكويت والسعودية سوا يا تنتهي سوا

8 ديسمبر, 2016 , 19:16 م
بالفيديو ..شاهد كلمة الملك فهد الخالدة : يا تبقى الكويت والسعودية سوا يا تنتهي سوا
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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز مع أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح “رحمهما الله”، وذلك بعد 25 عامًا من وفاتهما، بالتزامن مع زيارة يُجريها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدولة الكويت.
وخلال الفيديو عبر الراحلان عن فرحتهما بالتحرير، وتبادلا الشكر ومشاعر الفخر، وردد الملك فهد جملته الخالدة : “يا تبقى الكويت والسعودية  يا تنتهي الكويت والسعودية “، نحن عرب والقوي يحاول يفترس الذي أقل منه قوة بشكل أو بآخر لماذا ؟ الجواب عند صدام حسين، ومع الأسف هذه الأمور لعلها تعطينا دروس”.
وأضاف: الحياة والموت تساوت عندنا بعد احتلال الكويت، وما عاد فيه كويت وفيه سعودية، كلهم واحد يا نعيش سوا يا نموت سوا، وهذا القرار الذي اتخذته ولا فيه أي سعودي إلا واتفق معي.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    8 ديسمبر, 2016 , 21:13 م

    ابوبنيان

    الله يرحم الملك فهد مخلى ولا زيدي واحد إلى رحله نضف البلد منهم
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  2. 21
    8 ديسمبر, 2016 , 21:08 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    فقط الاتحاد بالقوة للجيوش والاقتصاد والسياسه الخارحيه الان الخليجيين يتنقلون بين دول الخليج بالبطاقه ولا تجده بين بقيه الدول العربيه كونهم اخوان ومصيرهم واحد ،، مصيرنا واحد وشعبنا واحد رغم انف المجوس
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  3. 20
    8 ديسمبر, 2016 , 21:03 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    التعاون الخليجي له اكثر من ثلاثه عقود ووجود قوة درع الجزيره مشكله من كل دول الخليج بلا استثناء وصارت سوق مشتركه وربط كهرباء وسكك حديد وكثير من الاشياء مشتركه وانشاء الله عقبال الاتحاد الخليجي
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  4. 19
    8 ديسمبر, 2016 , 20:49 م

    وشك وشك

    رحم الله الرئيس الشهيد صدام حسين والملك فهد
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  5. 18
    8 ديسمبر, 2016 , 20:47 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الكويت شعب طيب محب لاخوانه الخليجيين وكل شعوب الخليج رغم نعق من نعق ودشدش من تشتش لمحاولة زرع الفتنه لصالح المجوس الذين يكرهون الخليج ومن كرههم له يرفضون تسميته بالخليج العربي بل يسمونه الخليج المجوسي
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  6. 17
    8 ديسمبر, 2016 , 20:47 م
    عدد التعليقات:14614

    عمر السميري

    رحم الله الملك فهد
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  7. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 20:44 م

    ومازال نقولها
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  8. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 20:35 م

    احمد

    رحمة الله على الملك فهد وعلي الشيخ جابر وعلى صدام حسين اجمعين واسكنهم فسيج جناته
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  9. 14
    8 ديسمبر, 2016 , 20:32 م

    منصور

    هذاالفديويغيض الروافض المجوس الطواغيت حتى لو كانت هذه الرساله الى اهل العمائم السودسودهاالله
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  10. 13
    8 ديسمبر, 2016 , 20:31 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    رحم الله الملك فهد السعوديه والكويت وكل دول الخليج امن واحد واخوان متحابين وشعوب متجانسه ودين واحد ومصاهره فهم كالجسد اذا اصيب منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى ووجودهم مع بعض كالبنيان المرصوص
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  11. 12
    8 ديسمبر, 2016 , 20:08 م

    ليبرالي

    ان اشاءالله تعيش السعوديه والكويت وكل دول الخليج في امن وامان ويخسى كل حاقد حاسد وعين الحسود فيها عود
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  12. 11
    8 ديسمبر, 2016 , 20:02 م
    عدد التعليقات:347

    الصميل

    رحم الله الملك فهد ورحم الله عزير العراق الرئيس المهيب الركن صدام حسين حامي البوابة الشرقية للعرب ومذل الهالك مفخذ الرضيعة الخميني عليه من الله مايستحق
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  13. 10
    8 ديسمبر, 2016 , 19:59 م

    علي. العمري

    تعليق مخالف
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  14. 9
    8 ديسمبر, 2016 , 19:54 م

    سبهلل

    رحم الله الملك فهد الذي وقف سدا منيعا دون احتلال الطاغية صدام الكويت وأخرجه منها
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  15. 8
    8 ديسمبر, 2016 , 19:38 م

    ابو داليا

    عند فهد تجلت الحكمة والشجاعة وعند صدام الحماقة والشجاعة
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  16. 7
    8 ديسمبر, 2016 , 19:31 م

    علي. العمري

    الف. رحمه. عليك. يا. ابو. فيصل. انت. وابو عدي.
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  17. 6
    8 ديسمبر, 2016 , 19:30 م

    الله يرحم الملك فهد انشهد انه سياسي نادر ورجل محنك ورحم الله صدام فكلهم مسلمين وذهبوا لربهم
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  18. 5
    8 ديسمبر, 2016 , 19:26 م

    علي. العمري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 4
    8 ديسمبر, 2016 , 19:24 م

    رحمه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  20. 3
    8 ديسمبر, 2016 , 19:22 م

    الغامدي

    اللهم انصر اخواننا في سوريا على الطاغيه الظالم اللعين بشار يارب العالمين
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  21. 2
    8 ديسمبر, 2016 , 19:19 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    تعاضد العرب على دحر صدام المجرم الارهابي الخنزير عن المنطقه ولم يقربها اا
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  22. 1
    8 ديسمبر, 2016 , 19:18 م

    علي. العمري

    الله. يرحمك. يا. ابو فيصل. بس. وربي. قطر. والبحرين. معنا. اكثر. من الكويت
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