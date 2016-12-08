بالفيديو ..شاهد كلمة الملك فهد الخالدة : يا تبقى الكويت والسعودية سوا يا تنتهي سوا

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز مع أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح “رحمهما الله”، وذلك بعد 25 عامًا من وفاتهما، بالتزامن مع زيارة يُجريها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدولة الكويت.

وخلال الفيديو عبر الراحلان عن فرحتهما بالتحرير، وتبادلا الشكر ومشاعر الفخر، وردد الملك فهد جملته الخالدة : “يا تبقى الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية “، نحن عرب والقوي يحاول يفترس الذي أقل منه قوة بشكل أو بآخر لماذا ؟ الجواب عند صدام حسين، ومع الأسف هذه الأمور لعلها تعطينا دروس”.

وأضاف: الحياة والموت تساوت عندنا بعد احتلال الكويت، وما عاد فيه كويت وفيه سعودية، كلهم واحد يا نعيش سوا يا نموت سوا، وهذا القرار الذي اتخذته ولا فيه أي سعودي إلا واتفق معي.