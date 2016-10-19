الصندوق العقاري يرفع عمر المبنى المراد تحويل القرض عليه لـ30 سنة

صحيفة المرصد-واس:وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على رفع الحد الأعلى لعمر المبنى لثلاثين سنة لتحويل قرض الصندوق عليه, وذلك تسهيلاً على المواطنين لتملك المساكن في الأحياء التي يرغبونها.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس إدارة الصندوق برئاسة ماجد الحقيل وزير الإسكان, وبحضور جميع أعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من الأمور التي تهم مسيرة الصندوق الحالية والمستقبلية, حيث وافق المجلس على استراتيجية الصندوق المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2030 والهادفة لتنمية واستدامة موارد الصندوق لتحقيق التنمية الإسكانية المتمثلة في دعم تمويل أكبر عدد ممكن من المساكن والعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار من خلال عمل شراكات مع القطاع الخاص, وكذلك الاهتمام بتحصيل القروض المستحقة إذ أن ما يتم تحصيله من القروض السابقة يعاد صرفه لمن هم على قوائم الانتظار .

وتسهيلاً لمن لا تنطبق عليه ضوابط ومعايير السداد, فقد وافق المجلس على قبول ضامن للتسديد في حالة تعثر المقترض عن سداد أي قسط من أقساط القرض، كما وافق المجلس على الاستمرار بالعمل على تقديم قرض الصندوق على عقار سبق تمويله وتم تسديد كامل المبلغ, وفك الرهن عنه وذلك لمرة واحدة .